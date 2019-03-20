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Украина должна выплатить по внешним и внутренним долгам $17 млрд в 2019 году
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«Нефть России», 03.04.19, Москва, 11:43 Министерство финансов Украины увеличило прогнозную оценку платежей до $17 млрд, которые предстоит осуществить в 2019 году в рамках обслуживания и погашения кредитных долгов.
"По подсчетам чиновников, до конца года стране предстоит выплатить 461 млрд гривен ($17 млрд), что на 15,3 млрд гривен ($567 млн) больше, чем на начало марта и на 69,4 млрд гривен ($2,5 млрд) больше, чем на начало года", - пишет украинский бизнес-канал UBR, уточнив, что это вызвано увеличение суммы крупными размещениями облигаций в начале 2019 года.
По данным Минфина, прогнозируемые выплаты по внутреннему госдолгу составляют 311 млрд гривен ($1,15 млрд), что на 17,84 млрд гривен (более $660 млн) превышает оценки месячной давности. Из них 78,1 млрд гривен ($2,9 млрд) будет направлено на обслуживание госдолга.
Ранее экономический эксперт Александр Колтунович сообщил, что "банкротство и долговая пропасть Украины - это, пожалуй, главная "заслуга" правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана". "Именно период с 2014 по 2017 год вошел в историю Украины как период наибольшего финансово-экономического хаоса и нищеты. Наделав долгов, обвалив ВВП, остановив промышленность и реформировав все, что только можно, официальный Киев оставляет по себе не просто руины, а еще и колоссальные долговые обязательства", - написал Колтунович в своей статье на сайте движения "Украинский выбор - Право народа".
По данным эксперта, "в сравнении с началом 2014 года (приход к власти еврореформаторов) госдолг Украины вырос на 353%". "В долларовом эквиваленте госдолг составляет уже $76,33 млрд, или 82-84% ВВП. И это при том, что критический уровень долга для любой страны - выше 60% ВВП", - отметил Колтунович.
Эксперт напомнил, что по итогам наиболее экономически успешного в истории Украины 2004 года госдолг Украины составил 85,4 млрд гривен, что более чем в 24 раза ниже нынешних долговых показателей страны. Таким образом, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в расчете на одного украинца составляет около $1 817.