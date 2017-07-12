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Месторождения

Добыча на крупнейшем в мире месторождении нефти оказалась ниже заявленной

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«Нефть России», 03.04.19, Москва, 11:10     Добыча нефти на крупнейшем в мире месторождении "Гавар" (Ghawar) в Саудовской Аравии оказалась значительно ниже ожиданий рынка и заявленного ранее самой Saudi Aramco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные проспекта для инвесторов нефтяной компании в рамках ее подготовки к IPO.
 
Saudi Aramco отмечает в проспекте, что на "Гавар" приходится "более половины запасов углеводородов всего королевства", при этом, по информации агентства, добыча нефти на месторождении составляет максимум 3,8 млн баррелей в день, тогда как сама компания в 2004 г. заявляла, что добыча там уже в течение десятилетия составляет намного более 5 млн баррелей в день.
 
Более того, по данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), которые часто воспринимаются на энергорынке как эталонная оценка производительности, добыча на "Гаваре" в 2017 г. оценивалась в 5,8 млн баррелей в день.
 
При этом с месторождения бассейна Permian в США добывалось 4,1 млн баррелей нефти в день в феврале, что означает, что после раскрытия новых данных американский бассейн является теперь крупнейшим по объему добычи в мире.
 
Но, как уточняет "Блумберг", такое сравнение не точно, так как "Гавар" - это традиционное месторождение, тогда как Permian - сланцевая формация.
 
Кроме того, "Гавара" Saudi Aramco разрабатывает два других "мегаместорождения" - Хураис (Khurais, 1,45 млн баррелей нефти в день), а также "Сафания" (Safaniyah, 1,3 млн баррелей нефти в день), которое по-прежнему остается крупнейшим в мире месторождением на морском шельфе. Всего же Саудовская Аравия разрабатывает 101 месторождение, а общий объем добычи нефти на них составляет 12 млн баррелей в день, как ранее и заявляла госкомпания.
 
Aramco, кроме того, планирует увеличить внутренние мощности переработки нефти на НПЗ Satorp и Yasref более чем на 60 тыс. баррелей нефти в день согласно информации проспекта, которую приводит агентство. В целом же перерабатывающие мощности Aramco вырастут до 3,7 млн баррелей в день с 3,1 млн на данный момент.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560309/

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Добыча на крупнейшем в мире месторождении нефти оказалась ниже заявленной

«Нефть России», 03.04.19, Москва, 11:10    Добыча нефти на крупнейшем в мире месторождении "Гавар" (Ghawar) в Саудовской Аравии оказалась значительно ниже ожиданий рынка и заявленного ранее самой Saudi Aramco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные проспекта для инвесторов нефтяной компании в рамках ее подготовки к IPO.
 
Saudi Aramco отмечает в проспекте, что на "Гавар" приходится "более половины запасов углеводородов всего королевства", при этом, по информации агентства, добыча нефти на месторождении составляет максимум 3,8 млн баррелей в день, тогда как сама компания в 2004 г. заявляла, что добыча там уже в течение десятилетия составляет намного более 5 млн баррелей в день.
 
Более того, по данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), которые часто воспринимаются на энергорынке как эталонная оценка производительности, добыча на "Гаваре" в 2017 г. оценивалась в 5,8 млн баррелей в день.
 
При этом с месторождения бассейна Permian в США добывалось 4,1 млн баррелей нефти в день в феврале, что означает, что после раскрытия новых данных американский бассейн является теперь крупнейшим по объему добычи в мире.
 
Но, как уточняет "Блумберг", такое сравнение не точно, так как "Гавар" - это традиционное месторождение, тогда как Permian - сланцевая формация.
 
Кроме того, "Гавара" Saudi Aramco разрабатывает два других "мегаместорождения" - Хураис (Khurais, 1,45 млн баррелей нефти в день), а также "Сафания" (Safaniyah, 1,3 млн баррелей нефти в день), которое по-прежнему остается крупнейшим в мире месторождением на морском шельфе. Всего же Саудовская Аравия разрабатывает 101 месторождение, а общий объем добычи нефти на них составляет 12 млн баррелей в день, как ранее и заявляла госкомпания.
 
Aramco, кроме того, планирует увеличить внутренние мощности переработки нефти на НПЗ Satorp и Yasref более чем на 60 тыс. баррелей нефти в день согласно информации проспекта, которую приводит агентство. В целом же перерабатывающие мощности Aramco вырастут до 3,7 млн баррелей в день с 3,1 млн на данный момент.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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