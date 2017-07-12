«Нефть России», 03.04.19, Москва, 11:10 Добыча нефти на крупнейшем в мире месторождении "Гавар" (Ghawar) в Саудовской Аравии оказалась значительно ниже ожиданий рынка и заявленного ранее самой Saudi Aramco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные проспекта для инвесторов нефтяной компании в рамках ее подготовки к IPO.



Saudi Aramco отмечает в проспекте, что на "Гавар" приходится "более половины запасов углеводородов всего королевства", при этом, по информации агентства, добыча нефти на месторождении составляет максимум 3,8 млн баррелей в день, тогда как сама компания в 2004 г. заявляла, что добыча там уже в течение десятилетия составляет намного более 5 млн баррелей в день.



Более того, по данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), которые часто воспринимаются на энергорынке как эталонная оценка производительности, добыча на "Гаваре" в 2017 г. оценивалась в 5,8 млн баррелей в день.



При этом с месторождения бассейна Permian в США добывалось 4,1 млн баррелей нефти в день в феврале, что означает, что после раскрытия новых данных американский бассейн является теперь крупнейшим по объему добычи в мире.



Но, как уточняет "Блумберг", такое сравнение не точно, так как "Гавар" - это традиционное месторождение, тогда как Permian - сланцевая формация.



Кроме того, "Гавара" Saudi Aramco разрабатывает два других "мегаместорождения" - Хураис (Khurais, 1,45 млн баррелей нефти в день), а также "Сафания" (Safaniyah, 1,3 млн баррелей нефти в день), которое по-прежнему остается крупнейшим в мире месторождением на морском шельфе. Всего же Саудовская Аравия разрабатывает 101 месторождение, а общий объем добычи нефти на них составляет 12 млн баррелей в день, как ранее и заявляла госкомпания.



Aramco, кроме того, планирует увеличить внутренние мощности переработки нефти на НПЗ Satorp и Yasref более чем на 60 тыс. баррелей нефти в день согласно информации проспекта, которую приводит агентство. В целом же перерабатывающие мощности Aramco вырастут до 3,7 млн баррелей в день с 3,1 млн на данный момент.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560309/ Источник: Вести ← Правительство и нефтяники не договорились по ценам на топливо, пишут СМИ Украина должна выплатить по внешним и внутренним долгам $17 млрд в 2019 году → Новости net.finam.ru