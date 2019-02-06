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Правительство и нефтяники не договорились по ценам на топливо, пишут СМИ
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«Нефть России», 03.04.19, Москва, 10:49 Правительство РФ и нефтяники пока не смогли договориться по ценам на топливо, вопрос будет решаться в четверг на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
В октябре 2018 года 10 крупнейших нефтяных компаний подписали с Минэнерго и ФАС соглашения, в которых зафиксировали мелкооптовые цены на бензины Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо (зимнее и летнее) до апреля 2019 года. В конце марта премьер Медведев и его заместитель, куратор нефтяной отрасли Дмитрий Козак пообещали продлить соглашения с нефтяниками еще на квартал.
Однако сделать это до конца марта не удалось – Минэнерго и ФАС не представили нефтяным компаниям проекты соглашений ни на прошлой неделе, ни на этой, рассказали газете три нефтяника и подтвердили два чиновника. Правительство не может прийти к единой позиции, как исправить условия предыдущего соглашения и удовлетворить требования одновременно Минфина, Минэнерго, ФАС и нефтяников, поясняют собеседники издания. При этом все они подчеркнули, что цены ни в оптовом, ни в розничном сегментах не растут и расти не будут. "Магия", – описал происходящее один из чиновников.
Согласительное совещание у Козака в минувший понедельник не принесло результата, знают два его участника. В предстоящий четверг вопрос будет решаться у Медведева, говорят собеседники газеты.
На совещании будут обсуждаться вопросы квазилицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, а также необходимое для внутреннего рынка количество топлива. В предыдущих соглашениях говорилось, что нефтяники должны поставлять его на российский рынок на 3% больше, чем за тот же месяц 2018 года, – и рынок оказался "залит" топливом, как сказал министр энергетики Александр Новак. Еще вопрос к совещанию – компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок, а также компенсация бюджету выпадающих доходов из-за компенсаций нефтяникам, рассказывают два собеседника издания.
При этом принципиальное согласие всех нефтяников подписать соглашения и зафиксировать цены на моторное топливо есть, говорят чиновник и два нефтяника. Нефтяники опасаются поднимать цены – правительство может по закону довести экспортную пошлину на бензин и дизельное топливо до 90% от экспортной пошлины на нефть, указывает топ-менеджер нефтяной компании. Тогда внутренний рынок будет перенасыщен: цены на российских АЗС вверх не пойдут, но компании потеряют существенную часть экспортной выручки.