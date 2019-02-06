Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 03 апреля 2019 года, среда , 12:33:53 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    0 0    0 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1282.46 Мб информации:

  • 542605 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Нефтепродукты

Правительство и нефтяники не договорились по ценам на топливо, пишут СМИ

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 03.04.19, Москва, 10:49    Правительство РФ и нефтяники пока не смогли договориться по ценам на топливо, вопрос будет решаться в четверг на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
 
В октябре 2018 года 10 крупнейших нефтяных компаний подписали с Минэнерго и ФАС соглашения, в которых зафиксировали мелкооптовые цены на бензины Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо (зимнее и летнее) до апреля 2019 года. В конце марта премьер Медведев и его заместитель, куратор нефтяной отрасли Дмитрий Козак пообещали продлить соглашения с нефтяниками еще на квартал.
 
Однако сделать это до конца марта не удалось – Минэнерго и ФАС не представили нефтяным компаниям проекты соглашений ни на прошлой неделе, ни на этой, рассказали газете три нефтяника и подтвердили два чиновника. Правительство не может прийти к единой позиции, как исправить условия предыдущего соглашения и удовлетворить требования одновременно Минфина, Минэнерго, ФАС и нефтяников, поясняют собеседники издания. При этом все они подчеркнули, что цены ни в оптовом, ни в розничном сегментах не растут и расти не будут. "Магия", – описал происходящее один из чиновников.
 
Согласительное совещание у Козака в минувший понедельник не принесло результата, знают два его участника. В предстоящий четверг вопрос будет решаться у Медведева, говорят собеседники газеты.
 
На совещании будут обсуждаться вопросы квазилицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, а также необходимое для внутреннего рынка количество топлива. В предыдущих соглашениях говорилось, что нефтяники должны поставлять его на российский рынок на 3% больше, чем за тот же месяц 2018 года, – и рынок оказался "залит" топливом, как сказал министр энергетики Александр Новак. Еще вопрос к совещанию – компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок, а также компенсация бюджету выпадающих доходов из-за компенсаций нефтяникам, рассказывают два собеседника издания.
 
При этом принципиальное согласие всех нефтяников подписать соглашения и зафиксировать цены на моторное топливо есть, говорят чиновник и два нефтяника. Нефтяники опасаются поднимать цены – правительство может по закону довести экспортную пошлину на бензин и дизельное топливо до 90% от экспортной пошлины на нефть, указывает топ-менеджер нефтяной компании. Тогда внутренний рынок будет перенасыщен: цены на российских АЗС вверх не пойдут, но компании потеряют существенную часть экспортной выручки.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560308/

Россияне назвали минимальный доход, позволяющий "сводить концы с концами"Добыча на крупнейшем в мире месторождении нефти оказалась ниже заявленной
Просмотров: 134
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Правительство и нефтяники не договорились по ценам на топливо, пишут СМИ

«Нефть России», 03.04.19, Москва, 10:49   Правительство РФ и нефтяники пока не смогли договориться по ценам на топливо, вопрос будет решаться в четверг на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
 
В октябре 2018 года 10 крупнейших нефтяных компаний подписали с Минэнерго и ФАС соглашения, в которых зафиксировали мелкооптовые цены на бензины Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо (зимнее и летнее) до апреля 2019 года. В конце марта премьер Медведев и его заместитель, куратор нефтяной отрасли Дмитрий Козак пообещали продлить соглашения с нефтяниками еще на квартал.
 
Однако сделать это до конца марта не удалось – Минэнерго и ФАС не представили нефтяным компаниям проекты соглашений ни на прошлой неделе, ни на этой, рассказали газете три нефтяника и подтвердили два чиновника. Правительство не может прийти к единой позиции, как исправить условия предыдущего соглашения и удовлетворить требования одновременно Минфина, Минэнерго, ФАС и нефтяников, поясняют собеседники издания. При этом все они подчеркнули, что цены ни в оптовом, ни в розничном сегментах не растут и расти не будут. "Магия", – описал происходящее один из чиновников.
 
Согласительное совещание у Козака в минувший понедельник не принесло результата, знают два его участника. В предстоящий четверг вопрос будет решаться у Медведева, говорят собеседники газеты.
 
На совещании будут обсуждаться вопросы квазилицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, а также необходимое для внутреннего рынка количество топлива. В предыдущих соглашениях говорилось, что нефтяники должны поставлять его на российский рынок на 3% больше, чем за тот же месяц 2018 года, – и рынок оказался "залит" топливом, как сказал министр энергетики Александр Новак. Еще вопрос к совещанию – компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок, а также компенсация бюджету выпадающих доходов из-за компенсаций нефтяникам, рассказывают два собеседника издания.
 
При этом принципиальное согласие всех нефтяников подписать соглашения и зафиксировать цены на моторное топливо есть, говорят чиновник и два нефтяника. Нефтяники опасаются поднимать цены – правительство может по закону довести экспортную пошлину на бензин и дизельное топливо до 90% от экспортной пошлины на нефть, указывает топ-менеджер нефтяной компании. Тогда внутренний рынок будет перенасыщен: цены на российских АЗС вверх не пойдут, но компании потеряют существенную часть экспортной выручки.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Февраль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 Март 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Апрель 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     