«Нефть России», 03.04.19, Москва, 10:38 Средней российской семье требуется 58,5 тысячи рублей, чтобы купить необходимое и "свести концы с концами", сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.



Росстат проанализировал данные, полученные в ходе опроса жителей разных регионов, разного возраста и достатка.



Выяснилось, что минимальный доход, необходимый многодетной семье, составляет 82 тысячи рублей в месяц.



Молодым семьям требуется минимум 68-69 тысяч, неполным семьям (только один родитель) — 62,5 тысячи. Семьям пенсионеров нужно 38,3 тысячи рублей.



При этом 79,5% российских семей не всегда могут позволить себе приобрести необходимый минимум товаров (субъективный, свой для каждого домохозяйства), не выходя за пределы дохода. Более половины семей (53%) не могут справиться с неожиданными тратами (срочный ремонт или медицинские услуги).



Почти половина (49,1%) не может позволить недельный отпуск вне дома каждый год. Более трети не могут приобрести каждому члену семьи две пары обуви, подходящей по сезону. Четверть не имеет возможности пригласить гостей на семейное торжество. Не могут позволить себе употреблять фрукты в любое время года 21,1% .



Исследование проводилось с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах. В нем приняли участие 60 тысяч домохозяйств.

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