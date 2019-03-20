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Инвестиции, финансы

Криптовалюты начинают вторую жизнь?

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«Нефть России», 03.04.19, Москва, 10:19    Рынок криптовалют, который, казалось, уже окончательно ушел в историю, неожиданно заявил о себе. Котировки самой известной криптовалюты - bitcoin - взлетели почти на 20%. Можно ли считать это началом нового тренда?
 
В ходе торгов во вторник цена bitcoin в течение часа взлетала на 25%, последний раз нечто подобное можно было видеть только в 2014 г. Конечно, такие скачки привлекают к себе внимание.
 
Также подорожали и другие, ethereum вырос в цене на 9,6%, litecoin - на 14,7%, bitcoin cash - 17,9%. Общая капитализация рынка взлетела на $18 млрд до $164,7 млрд, по данным Coimarketcap. Это в 1,6 раза больше, чем на минимуме, показанном в декабре, но по-прежнему в 5 раз меньше рекорда, установленного в январе 2018 г.
 
Понятно, что никто не знает причины такого взлета, но это и не столь важно. На данном рынке вообще причины для движений всегда были вторичны. Очевидно, что, как и на других рынках, есть крупные игроки, которые заставляют котировки двигаться.
 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
 
Оливер фон Ландсберг-Сэди, исполнительный директор лондонской криптовалютной компании BCB Group, сказал, что взрывной рост, вероятно, был спровоцирован скупкой криптовалюты на сумму около $100 млн на основных биржах - Coinbase и Kraken в США и Bitstamp в Люксембурге.
 
"Был единый алгоритмический ордер, который исполнялся на этих трех площадках, на покупку около 20 000 BTC, - сказал эксперт. - Если вы посмотрите на объемы на каждой из этих трех бирж - там были согласованные, синхронизированные покупки, около 7 тыс. BTC в час".
 
Вот и сейчас идет разговор о синхронной покупке на трех биржах достаточно крупного объема. Впрочем, важно другое - можно ли считать это началом нового восходящего тренда?
 
Если посмотреть на длинный график, можно предположить, что крупные игроки выдавливали других участников рынка, заставляя продать свои цифровые монеты.
 

Затем три месяца котировки стояли в узком диапазоне, где теоретически могла проводиться скупка криптовалют. Сейчас одним ударом и капитализация взлетела. То есть кто-то мог просто таким образом заработать - банальная манипуляция рынком.
 
Есть два варианта: либо это краткосрочная спекуляция, либо это начало еще одной волны, в рамках которой на рынок зайдут новые и новые инвесторы, и им опять продадут коины по самой высокой цене.
 
Как только образуется тренд, желающих попытать счастье и заработать легкие деньги будет очень много. Как известно, память инвестора очень коротка.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/117248/printПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560306/

Эксперты назвали основные риски для рубля в 2019 году
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10:19 · Криптовалюты начинают вторую жизнь?
00:04 · Эксперты назвали основные риски для рубля в 2019 году

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Криптовалюты начинают вторую жизнь?

«Нефть России», 03.04.19, Москва, 10:19   Рынок криптовалют, который, казалось, уже окончательно ушел в историю, неожиданно заявил о себе. Котировки самой известной криптовалюты - bitcoin - взлетели почти на 20%. Можно ли считать это началом нового тренда?
 
В ходе торгов во вторник цена bitcoin в течение часа взлетала на 25%, последний раз нечто подобное можно было видеть только в 2014 г. Конечно, такие скачки привлекают к себе внимание.
 
Также подорожали и другие, ethereum вырос в цене на 9,6%, litecoin - на 14,7%, bitcoin cash - 17,9%. Общая капитализация рынка взлетела на $18 млрд до $164,7 млрд, по данным Coimarketcap. Это в 1,6 раза больше, чем на минимуме, показанном в декабре, но по-прежнему в 5 раз меньше рекорда, установленного в январе 2018 г.
 
Понятно, что никто не знает причины такого взлета, но это и не столь важно. На данном рынке вообще причины для движений всегда были вторичны. Очевидно, что, как и на других рынках, есть крупные игроки, которые заставляют котировки двигаться.
 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
 
Оливер фон Ландсберг-Сэди, исполнительный директор лондонской криптовалютной компании BCB Group, сказал, что взрывной рост, вероятно, был спровоцирован скупкой криптовалюты на сумму около $100 млн на основных биржах - Coinbase и Kraken в США и Bitstamp в Люксембурге.
 
"Был единый алгоритмический ордер, который исполнялся на этих трех площадках, на покупку около 20 000 BTC, - сказал эксперт. - Если вы посмотрите на объемы на каждой из этих трех бирж - там были согласованные, синхронизированные покупки, около 7 тыс. BTC в час".
 
Вот и сейчас идет разговор о синхронной покупке на трех биржах достаточно крупного объема. Впрочем, важно другое - можно ли считать это началом нового восходящего тренда?
 
Если посмотреть на длинный график, можно предположить, что крупные игроки выдавливали других участников рынка, заставляя продать свои цифровые монеты.
 

Затем три месяца котировки стояли в узком диапазоне, где теоретически могла проводиться скупка криптовалют. Сейчас одним ударом и капитализация взлетела. То есть кто-то мог просто таким образом заработать - банальная манипуляция рынком.
 
Есть два варианта: либо это краткосрочная спекуляция, либо это начало еще одной волны, в рамках которой на рынок зайдут новые и новые инвесторы, и им опять продадут коины по самой высокой цене.
 
Как только образуется тренд, желающих попытать счастье и заработать легкие деньги будет очень много. Как известно, память инвестора очень коротка.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/117248/print
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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