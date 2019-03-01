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Эксперты назвали основные риски для рубля в 2019 году
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«Нефть России», 03.04.19, Москва, 00:04 Основным риском для курса рубля в 2019 году остается внешнеполитическая конъюнктура. Такое мнение высказал журналистам ректор РАНХиГС Владимир Мау по итогам пресс-конференции, посвященной презентации мониторинга экономической ситуации в России.
При этом он добавил, что программа минимум - уход от жесткой привязки рубля к нефти - на текущий момент выполнена.
"Мониторинг показывает очень интересный тренд. Мы много говорили об отвязывании рубля от нефти, и, в общем, мониторинг показывает, что это происходит. Но одновременно рубль остается уязвимым и зависимым от внешней конъюнктуры. Здесь и санкционные вещи, и политика ФРС, которая влияет на многие страны. Хотел бы обратить внимание на то, что программа минимум выполнена - рубль действительно не колеблется вместе с колебаниями нефти, это важно. Но, естественно, внешнеполитические факторы влияют на нашу экономику", - отметил Мау.
Ректор также подчеркнул, что основные риски для национальной валюты находятся в политической, а не в экономической сфере.
Отвечая на вопрос о рисках, связанных с рассмотрением нового пакета санкций США, Мау отметил, что "никакой реакции [со стороны рубля] быть не может, потому что в значительной мере это уже заложено в экономические прогнозы".
Влияние внешних факторов, хотя и имело для России в последнее время преимущественно позитивный характер, одновременно демонстрировало не снижаемую пока степень зависимости ее экономики от неконтролируемых зарубежных рисков, пишут в своем обзоре экономической ситуации в России эксперты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС.
Согласно мнению экспертов, пролонгированный до 2021 года отказ ФРС США от монетарного ужесточения и фактическое оправдание спецпрокурором США Робертом Мюллером президента Дональда Трампа (в связи с подозрениями в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании) привлекли на внутрироссийский финансовый рынок иностранных инвесторов, позволили Минфину России комфортно разместить еврооблигации и укрепили рубль, пусть и временно.