Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 03 апреля 2019 года, среда , 01:16:26 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    0 0    0 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1282.46 Мб информации:

  • 542605 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Прогнозы

Эксперты назвали основные риски для рубля в 2019 году

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 03.04.19, Москва, 00:04    Основным риском для курса рубля в 2019 году остается внешнеполитическая конъюнктура. Такое мнение высказал журналистам ректор РАНХиГС Владимир Мау по итогам пресс-конференции, посвященной презентации мониторинга экономической ситуации в России.
 
При этом он добавил, что программа минимум - уход от жесткой привязки рубля к нефти - на текущий момент выполнена.
 
"Мониторинг показывает очень интересный тренд. Мы много говорили об отвязывании рубля от нефти, и, в общем, мониторинг показывает, что это происходит. Но одновременно рубль остается уязвимым и зависимым от внешней конъюнктуры. Здесь и санкционные вещи, и политика ФРС, которая влияет на многие страны. Хотел бы обратить внимание на то, что программа минимум выполнена - рубль действительно не колеблется вместе с колебаниями нефти, это важно. Но, естественно, внешнеполитические факторы влияют на нашу экономику", - отметил Мау.
 
Ректор также подчеркнул, что основные риски для национальной валюты находятся в политической, а не в экономической сфере.
 
Отвечая на вопрос о рисках, связанных с рассмотрением нового пакета санкций США, Мау отметил, что "никакой реакции [со стороны рубля] быть не может, потому что в значительной мере это уже заложено в экономические прогнозы".
 
Влияние внешних факторов, хотя и имело для России в последнее время преимущественно позитивный характер, одновременно демонстрировало не снижаемую пока степень зависимости ее экономики от неконтролируемых зарубежных рисков, пишут в своем обзоре экономической ситуации в России эксперты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС.
 
Согласно мнению экспертов, пролонгированный до 2021 года отказ ФРС США от монетарного ужесточения и фактическое оправдание спецпрокурором США Робертом Мюллером президента Дональда Трампа (в связи с подозрениями в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании) привлекли на внутрироссийский финансовый рынок иностранных инвесторов, позволили Минфину России комфортно разместить еврооблигации и укрепили рубль, пусть и временно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560303/

Нефть взлетела до максимума за 5 месяцев. Что дальше?
Просмотров: 101
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Страшный сон правящих элит-17
Выставки:
Новости
Апрель 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
00:04 · Эксперты назвали основные риски для рубля в 2019 году

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Эксперты назвали основные риски для рубля в 2019 году

«Нефть России», 03.04.19, Москва, 00:04   Основным риском для курса рубля в 2019 году остается внешнеполитическая конъюнктура. Такое мнение высказал журналистам ректор РАНХиГС Владимир Мау по итогам пресс-конференции, посвященной презентации мониторинга экономической ситуации в России.
 
При этом он добавил, что программа минимум - уход от жесткой привязки рубля к нефти - на текущий момент выполнена.
 
"Мониторинг показывает очень интересный тренд. Мы много говорили об отвязывании рубля от нефти, и, в общем, мониторинг показывает, что это происходит. Но одновременно рубль остается уязвимым и зависимым от внешней конъюнктуры. Здесь и санкционные вещи, и политика ФРС, которая влияет на многие страны. Хотел бы обратить внимание на то, что программа минимум выполнена - рубль действительно не колеблется вместе с колебаниями нефти, это важно. Но, естественно, внешнеполитические факторы влияют на нашу экономику", - отметил Мау.
 
Ректор также подчеркнул, что основные риски для национальной валюты находятся в политической, а не в экономической сфере.
 
Отвечая на вопрос о рисках, связанных с рассмотрением нового пакета санкций США, Мау отметил, что "никакой реакции [со стороны рубля] быть не может, потому что в значительной мере это уже заложено в экономические прогнозы".
 
Влияние внешних факторов, хотя и имело для России в последнее время преимущественно позитивный характер, одновременно демонстрировало не снижаемую пока степень зависимости ее экономики от неконтролируемых зарубежных рисков, пишут в своем обзоре экономической ситуации в России эксперты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС.
 
Согласно мнению экспертов, пролонгированный до 2021 года отказ ФРС США от монетарного ужесточения и фактическое оправдание спецпрокурором США Робертом Мюллером президента Дональда Трампа (в связи с подозрениями в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании) привлекли на внутрироссийский финансовый рынок иностранных инвесторов, позволили Минфину России комфортно разместить еврооблигации и укрепили рубль, пусть и временно.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Февраль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 Март 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Апрель 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     