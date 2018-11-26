«Нефть России», 02.04.19, Москва, 13:04 Цены на нефть марки Brent сегодня достигали отметки $69,5 за баррель - максимума с ноября прошлого года. Стоит ли ждать продолжения ралли?



Начало восходящего тренда на сырьевом рынке совпало с началом тренда на фондовых рынках. Ралли длится уже более трех месяцев, при этом серьезных откатов практически не было.



Котировки неуклонно двигаются вверх, несмотря ни на что. Как бы не хотел американский президент Дональд Трамп видеть более низкие уровни, как бы не призывал через Twitter страны ОПЕК нарастить добычу, у рынка своя игра и свои цели.



Одной из главных причин является политика Саудовской Аравии, которая резко сократила поставки "черного золота", а в апреле планирует снизить объемы еще на 10%.



По оценкам экспертов, в текущем месяце план по отгрузке составляет всего 6,5 млн баррелей в день, то есть почти на 2 млн баррелей меньше, чем в ноябре.



Учитывая тот факт, что вскоре завершается период ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, можно предположить, что рынок столкнется с дефицитом предложения, что может еще сильнее подстегнуть цены.



Впрочем, поведение цен далеко не всегда подается логике, и вероятность того, что вскоре начнется коррекция, также велика.



Мировая экономика пока еще замедляется, и высокие цены на нефть лишь усугубляют ситуацию. Вполне возможно, трейдеры начнут отыгрывать идею падения мирового спроса.



Пока, правда, они отыгрывают признаки оживления китайской экономики - об этом сигнализируют данные по деловой активности в КНР, вышедшие в минувшие выходные и спровоцировавшие бурное ралли накануне.



Добавим, что на фоне бурного роста цен и всеобщего оптимизма российский рубль сумел укрепиться к доллару и евро, однако это укрепление не выглядело таким уверенным, как раньше.



Возможно, российская валюта уже достигла своих максимумов и в дальнейшем будет слабеть.



Саудовская Аравия раскрыла доходы от продажи нефти



Впервые за 30 лет Саудовская Аравия раскрыла свои нефтяные доходы. Государственная компания Saudi Aramco, которая собирается размещать облигации и проводить IPO, раскрыла отчетность для международных инвесторов.



По итогам 2018 г. ее чистая прибыль составила $111,1 млрд и стала рекордной в мире, сообщает The Wall Street Journal.



Эти цифры почти в три раза больше, чем у крупнейших российских нефтяных компаний, вместе взятых.



Более того, по сравнению с 2017 г. прибыль Saudi Aramco выросла на 48%, если сравнивать с 2016 г., - более чем в 8 раз.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560294/ Источник: Вести ← Минстрой: задолженность россиян по ипотеке увеличится к 2024 году до 20 трлн рублей Новости net.finam.ru