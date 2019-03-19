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Минстрой: задолженность россиян по ипотеке увеличится к 2024 году до 20 трлн рублей
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«Нефть России», 02.04.19, Москва, 12:55 Задолженность россиян по ипотеке составила к концу 2018 г. 6,6 трлн руб. (6,4% ВВП), сообщает Минстрой. При этом доля просроченных кредитов достигла 1,8% от общего объема ипотечных кредитов.
Программа "Жилье и городская среда" предусматривает выдачу 5,5 млн ипотечных кредитов на 13,1 трлн руб. в 2019-2024 гг. По прогнозу Минстроя, к 2024 г. задолженность по ипотеке увеличится до 20 трлн руб. (15% ВВП).
Между тем ставки по ипотеке окажутся к 2024 г. ниже 8%, а кредит под залог недвижимости станет доступен для более 50% семей, полагает Минстрой. О необходимости установить средний уровень ставок по ипотеке ниже 8% к 2024 г. заявил президент Владимир Путин.
Программа "Жилье и городская среда" является нацпроектом, в который включены четыре подраздела - "Ипотека", "Жилье", "Формирование городской среды" и "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг". Паспорт нацпроекта утвержден в конце 2018 г., программа рассчитана до 2024 г.
Основные цели нацпроекта - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, увеличение объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в год, повышение удобства городской среды и сокращение количества непригодного для проживания жилья.