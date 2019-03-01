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Украина и газ

В Берлине рассказали о переговорах по транзиту газа через Украину

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«Нефть России», 02.04.19, Москва, 12:31     Переговоры о будущем транзите газа через Украину продолжаются, необходимо найти решение, отвечающее интересам всех участников, заявили РИА Новости в министерстве экономики и энергетики ФРГ.
 
"Эти переговоры по вопросу будущего транзита Украины в настоящее время продолжаются. Цель состоит в том, чтобы найти решение в интересах всех участников", - заявили в ведомстве.
 
Ранее в Минэкономики ФРГ подтвердили, что министр Петер Альтмайер совершит однодневный визит в Россию 3 апреля, приуроченный к открытию завода Daimler в Московской области, не исключено, что он проведет двухсторонние переговоры с российскими коллегами.
 
"Позиция федерального правительства по отношению к "Северному потоку-2" остается ясной: речь идет о коммерческом проекте, в котором должны быть учтены законные интересы Украины. Это причина, по которой министр Альтмайер подготовил почву, совершая визиты на Украину и в Россию, для прямых переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией", - добавили в ведомстве.
 
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
 
Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать " Северный поток - 2 " суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
 
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
 
Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил, что это коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
 
Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560289/

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В Берлине рассказали о переговорах по транзиту газа через Украину

«Нефть России», 02.04.19, Москва, 12:31    Переговоры о будущем транзите газа через Украину продолжаются, необходимо найти решение, отвечающее интересам всех участников, заявили РИА Новости в министерстве экономики и энергетики ФРГ.
 
"Эти переговоры по вопросу будущего транзита Украины в настоящее время продолжаются. Цель состоит в том, чтобы найти решение в интересах всех участников", - заявили в ведомстве.
 
Ранее в Минэкономики ФРГ подтвердили, что министр Петер Альтмайер совершит однодневный визит в Россию 3 апреля, приуроченный к открытию завода Daimler в Московской области, не исключено, что он проведет двухсторонние переговоры с российскими коллегами.
 
"Позиция федерального правительства по отношению к "Северному потоку-2" остается ясной: речь идет о коммерческом проекте, в котором должны быть учтены законные интересы Украины. Это причина, по которой министр Альтмайер подготовил почву, совершая визиты на Украину и в Россию, для прямых переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией", - добавили в ведомстве.
 
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
 
Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать " Северный поток - 2 " суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
 
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
 
Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил, что это коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
 
Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
 


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