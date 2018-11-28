«Нефть России», 02.04.19, Москва, 12:22 Минфин приступил к мониторингу уровня долговой нагрузки 10 крупнейших компаний России для оценки рисков их финансовой стабильности. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.



По его словам, в дальнейшем правительство намерено выработать рекомендации по уровню долговой нагрузки, при несоблюдении которых господдержка будет невозможна.



"Когда мы обсуждали тему неявных обязательств госкомпаний в правительстве, мы говорили о том, что нужно подумать о том, чтобы некие рекомендации предусмотреть по уровню долговой нагрузки, в том числе для частных компаний, при несоблюдении которых компании не смогут воспользоваться мерами государственной поддержки", - сказал Колычев.



Однако он отметил, что пока таких рекомендаций для компаний нет.



По словам Колычева, в дальнейшем ведомство может расширить мониторинг на все системно значимые компании.



Замминистра напомнил, что госкомпании и институты развития контролируются через директивы правительства, а Банк России следит за уровнем их долговой нагрузки. "Но, тем не менее, нам всем известны случаи в 2014 году, когда отсутствие такого контроля могло привести к рискам финансовой стабильности. Мы хотим такую систему выстроить, в которой такие риски будут минимальны", - подчеркнул замминистра.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560288/ Источник: "ТАСС" ← Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов В Берлине рассказали о переговорах по транзиту газа через Украину → Новости net.finam.ru