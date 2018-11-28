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Минфин начал мониторить уровень долговой нагрузки крупнейших российских компаний
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«Нефть России», 02.04.19, Москва, 12:22 Минфин приступил к мониторингу уровня долговой нагрузки 10 крупнейших компаний России для оценки рисков их финансовой стабильности. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
По его словам, в дальнейшем правительство намерено выработать рекомендации по уровню долговой нагрузки, при несоблюдении которых господдержка будет невозможна.
"Когда мы обсуждали тему неявных обязательств госкомпаний в правительстве, мы говорили о том, что нужно подумать о том, чтобы некие рекомендации предусмотреть по уровню долговой нагрузки, в том числе для частных компаний, при несоблюдении которых компании не смогут воспользоваться мерами государственной поддержки", - сказал Колычев.
Однако он отметил, что пока таких рекомендаций для компаний нет.
По словам Колычева, в дальнейшем ведомство может расширить мониторинг на все системно значимые компании.
Замминистра напомнил, что госкомпании и институты развития контролируются через директивы правительства, а Банк России следит за уровнем их долговой нагрузки. "Но, тем не менее, нам всем известны случаи в 2014 году, когда отсутствие такого контроля могло привести к рискам финансовой стабильности. Мы хотим такую систему выстроить, в которой такие риски будут минимальны", - подчеркнул замминистра.