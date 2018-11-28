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«Нефть России», 02.04.19, Москва, 12:11 Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс.
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Отмечается, что таким образом ведомство выполняет давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи.
Как пишет издание, законопроект готовился больше года.
Газета также сообщает, что бизнес настроен против подобных изменений, поскольку они могут привести к росту фискальной и административной нагрузки.