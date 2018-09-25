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Иностранные компании

Нефтегазовый гигант Saudi Aramco стал самой прибыльной компанией в мире

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«Нефть России», 02.04.19, Москва, 09:34    Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире по итогам 2018 года - ее чистая прибыль достигла $111,1 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на финансовую отчетность Saudi Aramco. Компания впервые за 30 лет обнародовала финансовые показатели в связи с запланированным на эту неделю road show облигаций на сумму в $10 млрд на международных финансовых рынках.
 
Выручка Saudi Aramco в 2018 году составила $355,9 млрд, операционная прибыль до вычета расходов по выплате процентов и налогов - $212 млрд.
 
Согласно отчетности компании, содержащей данные за три года, в 2017 году чистая прибыль Saudi Aramco составляла $75,9 млрд, в 2016 году - $13,2 млрд.
 
The Wall Street Journal отмечает, что по итогам финансового 2018 года чистая прибыль Saudi Aramco превысила результаты крупнейших мировых компаний - Apple (чистая прибыль составила $60 млрд), Exxon Mobil ($21 млрд), Amazon ($10 млрд).
 

Газета отмечает, что Saudi Aramco намерена выпустить облигации на $10 млрд, чтобы частично профинансировать сделку по приобретению 70% акций государственной нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corp. (Sabic) за $69,1 млрд, о которой было объявлено в конце марта.
 
Ранее сообщалось, что переговоры между двумя компаниями могли быть одной из причин, заставивших власти Саудовской Аравии отложить проведение IPO (первичного публичного размещения акций) Saudi Aramco.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560282/

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Нефтегазовый гигант Saudi Aramco стал самой прибыльной компанией в мире

«Нефть России», 02.04.19, Москва, 09:34   Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире по итогам 2018 года - ее чистая прибыль достигла $111,1 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на финансовую отчетность Saudi Aramco. Компания впервые за 30 лет обнародовала финансовые показатели в связи с запланированным на эту неделю road show облигаций на сумму в $10 млрд на международных финансовых рынках.
 
Выручка Saudi Aramco в 2018 году составила $355,9 млрд, операционная прибыль до вычета расходов по выплате процентов и налогов - $212 млрд.
 
Согласно отчетности компании, содержащей данные за три года, в 2017 году чистая прибыль Saudi Aramco составляла $75,9 млрд, в 2016 году - $13,2 млрд.
 
The Wall Street Journal отмечает, что по итогам финансового 2018 года чистая прибыль Saudi Aramco превысила результаты крупнейших мировых компаний - Apple (чистая прибыль составила $60 млрд), Exxon Mobil ($21 млрд), Amazon ($10 млрд).
 

Газета отмечает, что Saudi Aramco намерена выпустить облигации на $10 млрд, чтобы частично профинансировать сделку по приобретению 70% акций государственной нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corp. (Sabic) за $69,1 млрд, о которой было объявлено в конце марта.
 
Ранее сообщалось, что переговоры между двумя компаниями могли быть одной из причин, заставивших власти Саудовской Аравии отложить проведение IPO (первичного публичного размещения акций) Saudi Aramco.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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