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Нефтегазовый гигант Saudi Aramco стал самой прибыльной компанией в мире
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«Нефть России», 02.04.19, Москва, 09:34 Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире по итогам 2018 года - ее чистая прибыль достигла $111,1 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на финансовую отчетность Saudi Aramco. Компания впервые за 30 лет обнародовала финансовые показатели в связи с запланированным на эту неделю road show облигаций на сумму в $10 млрд на международных финансовых рынках.
Выручка Saudi Aramco в 2018 году составила $355,9 млрд, операционная прибыль до вычета расходов по выплате процентов и налогов - $212 млрд.
Согласно отчетности компании, содержащей данные за три года, в 2017 году чистая прибыль Saudi Aramco составляла $75,9 млрд, в 2016 году - $13,2 млрд.
The Wall Street Journal отмечает, что по итогам финансового 2018 года чистая прибыль Saudi Aramco превысила результаты крупнейших мировых компаний - Apple (чистая прибыль составила $60 млрд), Exxon Mobil ($21 млрд), Amazon ($10 млрд).
Газета отмечает, что Saudi Aramco намерена выпустить облигации на $10 млрд, чтобы частично профинансировать сделку по приобретению 70% акций государственной нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corp. (Sabic) за $69,1 млрд, о которой было объявлено в конце марта.
Ранее сообщалось, что переговоры между двумя компаниями могли быть одной из причин, заставивших власти Саудовской Аравии отложить проведение IPO (первичного публичного размещения акций) Saudi Aramco.