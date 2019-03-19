«Нефть России», 02.04.19, Москва, 09:09 Россия предоставит Белоруссии финансовый госкредит до $600 миллионов для рефинансирования ранее выданных РФ займов, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.



"В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам", - сказал он.



В настоящий момент ведутся необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры.



Также министр отметил, что Белоруссия завершила выполнение мер, необходимых для предоставления 7-го транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $200 миллионов. "Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета", - сказал он.



О том, что Белоруссия обратилась к РФ за кредитом на $600 миллионов для рефинансирования долга, стало известно в конце февраля. "Мы хотели перекредитоваться, мы эти деньги не получаем, мы их сразу возвращаем российскому государству", - пояснял президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ 1 марта.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560281/ Источник: Interfax ← Мировой спрос на золото в 2019 году вырастет до максимума за 4 года Нефтегазовый гигант Saudi Aramco стал самой прибыльной компанией в мире → Новости net.finam.ru