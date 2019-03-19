Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 02 апреля 2019 года, вторник , 11:07:49 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    0 0    0 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1282.42 Мб информации:

  • 542583 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Россия выдаст Белоруссии кредит для рефинансирования прежних займов

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 02.04.19, Москва, 09:09    Россия предоставит Белоруссии финансовый госкредит до $600 миллионов для рефинансирования ранее выданных РФ займов, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
"В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам", - сказал он.
 
В настоящий момент ведутся необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры.
 
Также министр отметил, что Белоруссия завершила выполнение мер, необходимых для предоставления 7-го транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $200 миллионов. "Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета", - сказал он.
 
О том, что Белоруссия обратилась к РФ за кредитом на $600 миллионов для рефинансирования долга, стало известно в конце февраля. "Мы хотели перекредитоваться, мы эти деньги не получаем, мы их сразу возвращаем российскому государству", - пояснял президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ 1 марта.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560281/

Мировой спрос на золото в 2019 году вырастет до максимума за 4 годаНефтегазовый гигант Saudi Aramco стал самой прибыльной компанией в мире
Просмотров: 128
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Россия выдаст Белоруссии кредит для рефинансирования прежних займов

«Нефть России», 02.04.19, Москва, 09:09   Россия предоставит Белоруссии финансовый госкредит до $600 миллионов для рефинансирования ранее выданных РФ займов, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
"В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам", - сказал он.
 
В настоящий момент ведутся необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры.
 
Также министр отметил, что Белоруссия завершила выполнение мер, необходимых для предоставления 7-го транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $200 миллионов. "Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета", - сказал он.
 
О том, что Белоруссия обратилась к РФ за кредитом на $600 миллионов для рефинансирования долга, стало известно в конце февраля. "Мы хотели перекредитоваться, мы эти деньги не получаем, мы их сразу возвращаем российскому государству", - пояснял президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ 1 марта.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Февраль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 Март 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Апрель 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     