«Нефть России», 02.04.19, Москва, 08:24 Мировой спрос на золото в 2019 г. вырастет до самого высокого уровня за четыре года, поскольку более высокий спрос со стороны ювелиров компенсирует падение покупок центральными банками, сообщает Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию Metals Focus.



Согласно докладу компании мировое потребление золота в этом году составит 4,37 тыс. тонн (максимум с 2015 г.) по сравнению с 4,364 тыс. тонн в 2018 г.



Компания прогнозирует, что цены на золото в этом году составят в среднем $1310 за унцию, оказавшись на самом высоком уровне с 2013 г., по сравнению с $1268 в 2018 г.



Потребление золота для производства ювелирных изделий в 2019 г. вырастет на 3% до 2,351 тыс. тонн. Увеличение потребления на двух крупнейших рынках - на 7% в Индии и на 3% в Китае - компенсирует ослабление спроса на Ближнем Востоке, ожидают в Metals Focus.



Покупки со стороны официального сектора, которые подскочили почти на 75% в 2018 г., поскольку центральные банки приобретали золото для диверсификации своих резервов, в этом году снизятся на 9% до 600 тонн, говорится в докладе.



Как сообщали "Вести.Экономика", объем чистых покупок золота со стороны центральных банков различных стран мира, по данным Всемирного совета по золоту, в 2018 г. составил 651,5 тонны, что стало максимальным значением с 1967 г.



По прогнозам Metals Focus, предложение золота в этом году вырастет на 1% до 4,707 тыс. тонн благодаря увеличению добычи и переработки.



Росту цен на золото будет способствовать приостановка повышения ставок ФРС США, а также глобальная политическая и экономическая неопределенность, отмечает Metals Focus. В то же время сильный доллар ограничит повышение цен на металл.

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