Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 02 апреля 2019 года, вторник , 06:08:56 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    0 0    0 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1282.42 Мб информации:

  • 542583 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Дела судейские

Стокгольмский арбитраж начнет рассмотрение иска "Газпрома" к "Нафтогазу" в 2021 году

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 02.04.19, Москва, 00:33    Арбитражный суд в Стокгольме рассмотрит иск "Газпрома" о расторжении контрактов с украинской компанией "Нафтогаз" в апреле-мае 2021 г., сообщила российская компания.
 
В аналогичные сроки будет рассмотрен иск "Нафтогаза" к "Газпрому", в котором украинская компания заявила исковые претензии на сумму $11,58 млрд.
 
В "Газпроме" пояснили, что в сентябре 2018 г. арбитраж принял решение о консолидации двух судебных процессов. В конце декабря был сформирован арбитражный состав.
 
"Слушания по делу назначены на апрель-май 2021 года", - отметили в компании.
 
Арбитражный суд торговой палаты Стокгольма по итогам претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" в отношении контрактов на поставку и транзит газа в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
 
"Газпром" обжаловал данные решения, после чего "Нафтогаз" стал добиваться принудительного взыскания средств в Швейцарии акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560279/

Банк России ожидает продления соглашения ОПЕК+ на вторую половину 2019 годаМировой спрос на золото в 2019 году вырастет до максимума за 4 года
Просмотров: 227
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,02 сек.

Стокгольмский арбитраж начнет рассмотрение иска "Газпрома" к "Нафтогазу" в 2021 году

«Нефть России», 02.04.19, Москва, 00:33   Арбитражный суд в Стокгольме рассмотрит иск "Газпрома" о расторжении контрактов с украинской компанией "Нафтогаз" в апреле-мае 2021 г., сообщила российская компания.
 
В аналогичные сроки будет рассмотрен иск "Нафтогаза" к "Газпрому", в котором украинская компания заявила исковые претензии на сумму $11,58 млрд.
 
В "Газпроме" пояснили, что в сентябре 2018 г. арбитраж принял решение о консолидации двух судебных процессов. В конце декабря был сформирован арбитражный состав.
 
"Слушания по делу назначены на апрель-май 2021 года", - отметили в компании.
 
Арбитражный суд торговой палаты Стокгольма по итогам претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" в отношении контрактов на поставку и транзит газа в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
 
"Газпром" обжаловал данные решения, после чего "Нафтогаз" стал добиваться принудительного взыскания средств в Швейцарии акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Февраль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 Март 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Апрель 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     