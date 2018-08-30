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Стокгольмский арбитраж начнет рассмотрение иска "Газпрома" к "Нафтогазу" в 2021 году
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«Нефть России», 02.04.19, Москва, 00:33 Арбитражный суд в Стокгольме рассмотрит иск "Газпрома" о расторжении контрактов с украинской компанией "Нафтогаз" в апреле-мае 2021 г., сообщила российская компания.
В аналогичные сроки будет рассмотрен иск "Нафтогаза" к "Газпрому", в котором украинская компания заявила исковые претензии на сумму $11,58 млрд.
В "Газпроме" пояснили, что в сентябре 2018 г. арбитраж принял решение о консолидации двух судебных процессов. В конце декабря был сформирован арбитражный состав.
"Слушания по делу назначены на апрель-май 2021 года", - отметили в компании.
Арбитражный суд торговой палаты Стокгольма по итогам претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" в отношении контрактов на поставку и транзит газа в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
"Газпром" обжаловал данные решения, после чего "Нафтогаз" стал добиваться принудительного взыскания средств в Швейцарии акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.