«Нефть России», 02.04.19, Москва, 00:21 Центральный банк России прогнозирует продление действия соглашения между ОПЕК, Россией и другими нефтедобывающими странами после истечения действующего срока соглашения в июне 2019 г.



Данный прогноз сделан в опубликованном на сайте ЦБ мартовском докладе по денежно-кредитной политике.



Базовый сценарий прогноза ЦБ по ценам на нефть "допускает" продление соглашения ОПЕК+ на второе полугодие. С учетом действия соглашения и его вероятного продления Банк России также повысил прогноз по ценам на нефть на 2019 г. с $55 за баррель до $60 за баррель.



"В базовом сценарии Банк России исходит из постепенного снижения цены на нефть марки Urals до $55 за баррель и ее сохранения вблизи этого уровня в 2020–2021 гг.



Траектория на 2019 г. скорректирована с учетом факта начала 2019 г., а также уточнения ожиданий по действиям ОПЕК+. С учетом этого среднегодовая цена на нефть марки Urals в базовом сценарии в 2019 г. повышена с $55 до $60 за баррель.



Она учитывает действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в течение первой половины 2019 г. и допускает его продление на второе полугодие, но также предполагает замедление роста мировой экономики и высокую вероятность превышения предложения над спросом на рынке нефти на прогнозном горизонте за счет продолжения значительного роста добычи вне стран ОПЕК+".



Как отмечал портал "Вести.Экономика", в понедельник, 1 апреля, глава Минэнерго РФ Александр Новак министр энергетики Ирана Бижан Зангане и обсудили сделку ОПЕК+ и двустороннее сотрудничество между Россией и Ираном.



В комментариях журналистам после встречи с Александром Новаком министр энергетики Ирана отметил, что "не ожидает трудностей в продлении соглашения".



В конце марта 2019 г. агентство Reuters сразу после очередного призыва президента Трампа повысить добычу нефти опубликовало довольно сомнительные сведения по поводу того, что в рамках ОПЕК+ есть некие "трудности" по поводу продления соглашения по сокращению добычи нефти. При этом в Reuters утверждали, что ссылаются на источники в Минэнерго РФ. Министр энергетики России опроверг данные заявления.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560278/ Источник: Вести ← Нефть продолжила подъем после самого значительного квартального роста за 10 лет Стокгольмский арбитраж начнет рассмотрение иска "Газпрома" к "Нафтогазу" в 2021 году → Новости net.finam.ru