|
Новости oilru.com
ОПЕК
Банк России ожидает продления соглашения ОПЕК+ на вторую половину 2019 года
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-17
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 02.04.19, Москва, 00:21 Центральный банк России прогнозирует продление действия соглашения между ОПЕК, Россией и другими нефтедобывающими странами после истечения действующего срока соглашения в июне 2019 г.
Данный прогноз сделан в опубликованном на сайте ЦБ мартовском докладе по денежно-кредитной политике.
Базовый сценарий прогноза ЦБ по ценам на нефть "допускает" продление соглашения ОПЕК+ на второе полугодие. С учетом действия соглашения и его вероятного продления Банк России также повысил прогноз по ценам на нефть на 2019 г. с $55 за баррель до $60 за баррель.
"В базовом сценарии Банк России исходит из постепенного снижения цены на нефть марки Urals до $55 за баррель и ее сохранения вблизи этого уровня в 2020–2021 гг.
Траектория на 2019 г. скорректирована с учетом факта начала 2019 г., а также уточнения ожиданий по действиям ОПЕК+. С учетом этого среднегодовая цена на нефть марки Urals в базовом сценарии в 2019 г. повышена с $55 до $60 за баррель.
Она учитывает действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в течение первой половины 2019 г. и допускает его продление на второе полугодие, но также предполагает замедление роста мировой экономики и высокую вероятность превышения предложения над спросом на рынке нефти на прогнозном горизонте за счет продолжения значительного роста добычи вне стран ОПЕК+".
Как отмечал портал "Вести.Экономика", в понедельник, 1 апреля, глава Минэнерго РФ Александр Новак министр энергетики Ирана Бижан Зангане и обсудили сделку ОПЕК+ и двустороннее сотрудничество между Россией и Ираном.
В комментариях журналистам после встречи с Александром Новаком министр энергетики Ирана отметил, что "не ожидает трудностей в продлении соглашения".
В конце марта 2019 г. агентство Reuters сразу после очередного призыва президента Трампа повысить добычу нефти опубликовало довольно сомнительные сведения по поводу того, что в рамках ОПЕК+ есть некие "трудности" по поводу продления соглашения по сокращению добычи нефти. При этом в Reuters утверждали, что ссылаются на источники в Минэнерго РФ. Министр энергетики России опроверг данные заявления.