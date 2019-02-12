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ОПЕК

Банк России ожидает продления соглашения ОПЕК+ на вторую половину 2019 года

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«Нефть России», 02.04.19, Москва, 00:21     Центральный банк России прогнозирует продление действия соглашения между ОПЕК, Россией и другими нефтедобывающими странами после истечения действующего срока соглашения в июне 2019 г.
 
Данный прогноз сделан в опубликованном на сайте ЦБ мартовском докладе по денежно-кредитной политике.
 
Базовый сценарий прогноза ЦБ по ценам на нефть "допускает" продление соглашения ОПЕК+ на второе полугодие. С учетом действия соглашения и его вероятного продления Банк России также повысил прогноз по ценам на нефть на 2019 г. с $55 за баррель до $60 за баррель.
 
"В базовом сценарии Банк России исходит из постепенного снижения цены на нефть марки Urals до $55 за баррель и ее сохранения вблизи этого уровня в 2020–2021 гг.
 
Траектория на 2019 г. скорректирована с учетом факта начала 2019 г., а также уточнения ожиданий по действиям ОПЕК+. С учетом этого среднегодовая цена на нефть марки Urals в базовом сценарии в 2019 г. повышена с $55 до $60 за баррель.
 
Она учитывает действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в течение первой половины 2019 г. и допускает его продление на второе полугодие, но также предполагает замедление роста мировой экономики и высокую вероятность превышения предложения над спросом на рынке нефти на прогнозном горизонте за счет продолжения значительного роста добычи вне стран ОПЕК+".
 
Как отмечал портал "Вести.Экономика", в понедельник, 1 апреля, глава Минэнерго РФ Александр Новак министр энергетики Ирана Бижан Зангане и обсудили сделку ОПЕК+ и двустороннее сотрудничество между Россией и Ираном.
 
В комментариях журналистам после встречи с Александром Новаком министр энергетики Ирана отметил, что "не ожидает трудностей в продлении соглашения".
 
В конце марта 2019 г. агентство Reuters сразу после очередного призыва президента Трампа повысить добычу нефти опубликовало довольно сомнительные сведения по поводу того, что в рамках ОПЕК+ есть некие "трудности" по поводу продления соглашения по сокращению добычи нефти. При этом в Reuters утверждали, что ссылаются на источники в Минэнерго РФ. Министр энергетики России опроверг данные заявления.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560278/

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Банк России ожидает продления соглашения ОПЕК+ на вторую половину 2019 года

«Нефть России», 02.04.19, Москва, 00:21    Центральный банк России прогнозирует продление действия соглашения между ОПЕК, Россией и другими нефтедобывающими странами после истечения действующего срока соглашения в июне 2019 г.
 
Данный прогноз сделан в опубликованном на сайте ЦБ мартовском докладе по денежно-кредитной политике.
 
Базовый сценарий прогноза ЦБ по ценам на нефть "допускает" продление соглашения ОПЕК+ на второе полугодие. С учетом действия соглашения и его вероятного продления Банк России также повысил прогноз по ценам на нефть на 2019 г. с $55 за баррель до $60 за баррель.
 
"В базовом сценарии Банк России исходит из постепенного снижения цены на нефть марки Urals до $55 за баррель и ее сохранения вблизи этого уровня в 2020–2021 гг.
 
Траектория на 2019 г. скорректирована с учетом факта начала 2019 г., а также уточнения ожиданий по действиям ОПЕК+. С учетом этого среднегодовая цена на нефть марки Urals в базовом сценарии в 2019 г. повышена с $55 до $60 за баррель.
 
Она учитывает действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в течение первой половины 2019 г. и допускает его продление на второе полугодие, но также предполагает замедление роста мировой экономики и высокую вероятность превышения предложения над спросом на рынке нефти на прогнозном горизонте за счет продолжения значительного роста добычи вне стран ОПЕК+".
 
Как отмечал портал "Вести.Экономика", в понедельник, 1 апреля, глава Минэнерго РФ Александр Новак министр энергетики Ирана Бижан Зангане и обсудили сделку ОПЕК+ и двустороннее сотрудничество между Россией и Ираном.
 
В комментариях журналистам после встречи с Александром Новаком министр энергетики Ирана отметил, что "не ожидает трудностей в продлении соглашения".
 
В конце марта 2019 г. агентство Reuters сразу после очередного призыва президента Трампа повысить добычу нефти опубликовало довольно сомнительные сведения по поводу того, что в рамках ОПЕК+ есть некие "трудности" по поводу продления соглашения по сокращению добычи нефти. При этом в Reuters утверждали, что ссылаются на источники в Минэнерго РФ. Министр энергетики России опроверг данные заявления.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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