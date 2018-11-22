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Нефть продолжила подъем после самого значительного квартального роста за 10 лет

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«Нефть России», 01.04.19, Москва, 11:47    Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник растет после самого значительного квартального роста за 10 лет, WTI обновила максимум с ноября, пишет MarketWatch.
 
Вышедшие на выходных данные о деловой активности в Китае поддерживают рост рынка.
 
Цена июньских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 по Москве увеличилась на $0,62 (0,92%) - до $68,20 за баррель. В прошлую пятницу Brent с поставкой в июне подорожала на 0,7%, до $67,58 за баррель. В тот же день завершились торги майскими фьючерсами на Brent, которые в последнюю сессию поднялись на 0,8%, до $68,39 за баррель.
 
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра в понедельник повысилась на $0,43 (0,72%), до $60,57 за баррель. В предыдущую сессию контракт прибавил 1,4% и завершил торги на отметке $60,14 за баррель.
 
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра в понедельник повысилась на $0,40 (0,67%), до $60,54 за баррель. В предыдущую сессию контракт прибавил 1,4% и завершил торги на отметке $60,14 за баррель.
 
Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий - до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз равнялся 49,6 пункта.
 
В понедельник был обнародован аналогичный PMI, рассчитываемый Caixin и Mrket. Они поднялся с 49,9 до 50,8 пункта вместо ожидавшихся 50 пунктов ровно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560272/

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Нефть продолжила подъем после самого значительного квартального роста за 10 лет

«Нефть России», 01.04.19, Москва, 11:47   Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник растет после самого значительного квартального роста за 10 лет, WTI обновила максимум с ноября, пишет MarketWatch.
 
Вышедшие на выходных данные о деловой активности в Китае поддерживают рост рынка.
 
Цена июньских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 по Москве увеличилась на $0,62 (0,92%) - до $68,20 за баррель. В прошлую пятницу Brent с поставкой в июне подорожала на 0,7%, до $67,58 за баррель. В тот же день завершились торги майскими фьючерсами на Brent, которые в последнюю сессию поднялись на 0,8%, до $68,39 за баррель.
 
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра в понедельник повысилась на $0,43 (0,72%), до $60,57 за баррель. В предыдущую сессию контракт прибавил 1,4% и завершил торги на отметке $60,14 за баррель.
 
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра в понедельник повысилась на $0,40 (0,67%), до $60,54 за баррель. В предыдущую сессию контракт прибавил 1,4% и завершил торги на отметке $60,14 за баррель.
 
Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий - до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз равнялся 49,6 пункта.
 
В понедельник был обнародован аналогичный PMI, рассчитываемый Caixin и Mrket. Они поднялся с 49,9 до 50,8 пункта вместо ожидавшихся 50 пунктов ровно.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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