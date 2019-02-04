«Нефть России», 01.04.19, Москва, 11:36 Правительство РФ может использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации выпадающих доходов бюджета на 190 миллиардов рублей от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников.



Рассмотреть такую возможность предложено по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева 21 марта, рассказали газете два федеральных чиновника и человек, видевший протокол совещания. Два других варианта предусматривают повышение акцизов на мазут и средние дистилляты (полуфабрикаты) или повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников, добавили собеседники издания.



Два собеседника утверждают, что компенсация выпадающих доходов из ФНБ стоит первой в списке возможных вариантов с пометкой "рассмотреть возможность". На совещании у Козака 26 марта действительно обсуждался такой вариант – его предлагали нефтяные компании, идею поддерживали и некоторые чиновники, рассказывают еще два человека, участвовавших в совещании в прошлый вторник. На встрече не было представителей Минфина.



Представитель Минфина отказался говорить, какие варианты компенсации бюджету обсуждаются. Правила использования средств ФНБ не предполагают направления этих денег на компенсацию выпадающих доходов, указывает при этом человек, близкий к Минфину.



Нефтяники в качестве одной из мер по борьбе с ростом цен на топливо пообещали в прошлом году правительству увеличить поставки бензина и дизеля на внутренний рынок на 3%. За рубежом топливо сейчас дороже. Если бы поставки на внутренний рынок сохранились на прежнем уровне, то нефтяники заработали бы за первые три месяца этого года на 113 миллиардов рублей больше, подсчитывала Vygon Consulting. Часть убытка – 41 миллиард рублей за поставку дизеля – бюджет компенсировал, но компании и сами заплатили государству 4 миллиарда рублей за отгрузку бензина.



Механизм взаимных компенсаций работает так: при высоких экспортных ценах государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поставляли нефтепродукты за рубеж. При низких ценах, наоборот, компании платят бюджету. Сейчас цена отсечения экспортного паритета – 56 тысяч рублей за 1 тонну бензина и 50,5 тысячи рублей за 1 тонну дизеля.



Две недели назад на совещании у Медведева чиновники решили снизить цену отсечения до 51 тысячи рублей за 1 тонну бензина и 46 тысяч рублей за 1 тонну дизеля. Минфин тогда подсчитал, что выпадающие доходы бюджета могут составить 120–190 миллиардов рублей в год. Министерство настаивало на возмещении выпадающих доходов казны.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560271/ Источник: РИА «Новости» ← Россия в 2018 году опередила США по экспорту СПГ Нефть продолжила подъем после самого значительного квартального роста за 10 лет → Новости net.finam.ru