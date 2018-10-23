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Газ

Россия в 2018 году опередила США по экспорту СПГ

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«Нефть России», 01.04.19, Москва, 10:54    Россия в 2018 г. опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Европы и Азии, сообщает Международная группа импортеров СПГ (GIIGNL).
 
Экспорт российского СПГ в Европу составил в 2018 г. 4,43 млн тонн, тогда как США поставили на европейский рынок 2,7 млн тонн СПГ. Крупнейшими поставщиками СПГ в Европу стали в прошлом году Катар (16,42 млн тонн), Алжир (9,29 млн тонн) и Нигерия (9,07 млн тонн).
 
В целом Европа импортировала в 2018 г. 48,91 млн тонн СПГ (+ 6,4% в годовом выражении). Основное увеличение импорта пришлось на Бельгию, Голландию, Польшу, Финляндию, Мальту и Турцию. В свою очередь Литва, Греция, Швеция и Испания сократили закупки СПГ.
 
Россия также опередила США и на самом привлекательном рынке для СПГ - в Азии. В 2018 г. Россия поставила в страны АТР 12,86 млн тонн СПГ, США - 10,73 млн тонн. Первое место на этом рынке заняла Австралия (66,54 млн тонн), второе - Катар (56,78 млн тонн), третье - Малайзия (24,66 млн тонн).
 
В целом поставки СПГ в мире увеличились в 2018 г. на 8,3% до 313,8 млн тонн. При этом экспортом СПГ занимались 20 стран, а импортом - 42 страны. Выпуск СПГ увеличился в Австралии, США и России.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560270/

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Россия в 2018 году опередила США по экспорту СПГ

«Нефть России», 01.04.19, Москва, 10:54   Россия в 2018 г. опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Европы и Азии, сообщает Международная группа импортеров СПГ (GIIGNL).
 
Экспорт российского СПГ в Европу составил в 2018 г. 4,43 млн тонн, тогда как США поставили на европейский рынок 2,7 млн тонн СПГ. Крупнейшими поставщиками СПГ в Европу стали в прошлом году Катар (16,42 млн тонн), Алжир (9,29 млн тонн) и Нигерия (9,07 млн тонн).
 
В целом Европа импортировала в 2018 г. 48,91 млн тонн СПГ (+ 6,4% в годовом выражении). Основное увеличение импорта пришлось на Бельгию, Голландию, Польшу, Финляндию, Мальту и Турцию. В свою очередь Литва, Греция, Швеция и Испания сократили закупки СПГ.
 
Россия также опередила США и на самом привлекательном рынке для СПГ - в Азии. В 2018 г. Россия поставила в страны АТР 12,86 млн тонн СПГ, США - 10,73 млн тонн. Первое место на этом рынке заняла Австралия (66,54 млн тонн), второе - Катар (56,78 млн тонн), третье - Малайзия (24,66 млн тонн).
 
В целом поставки СПГ в мире увеличились в 2018 г. на 8,3% до 313,8 млн тонн. При этом экспортом СПГ занимались 20 стран, а импортом - 42 страны. Выпуск СПГ увеличился в Австралии, США и России.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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