«Нефть России», 01.04.19, Москва, 10:54 Россия в 2018 г. опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Европы и Азии, сообщает Международная группа импортеров СПГ (GIIGNL).



Экспорт российского СПГ в Европу составил в 2018 г. 4,43 млн тонн, тогда как США поставили на европейский рынок 2,7 млн тонн СПГ. Крупнейшими поставщиками СПГ в Европу стали в прошлом году Катар (16,42 млн тонн), Алжир (9,29 млн тонн) и Нигерия (9,07 млн тонн).



В целом Европа импортировала в 2018 г. 48,91 млн тонн СПГ (+ 6,4% в годовом выражении). Основное увеличение импорта пришлось на Бельгию, Голландию, Польшу, Финляндию, Мальту и Турцию. В свою очередь Литва, Греция, Швеция и Испания сократили закупки СПГ.



Россия также опередила США и на самом привлекательном рынке для СПГ - в Азии. В 2018 г. Россия поставила в страны АТР 12,86 млн тонн СПГ, США - 10,73 млн тонн. Первое место на этом рынке заняла Австралия (66,54 млн тонн), второе - Катар (56,78 млн тонн), третье - Малайзия (24,66 млн тонн).



В целом поставки СПГ в мире увеличились в 2018 г. на 8,3% до 313,8 млн тонн. При этом экспортом СПГ занимались 20 стран, а импортом - 42 страны. Выпуск СПГ увеличился в Австралии, США и России.

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