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Газопроводы

Миллер не видит юридических препятствий, чтобы достроить "Северный поток - 2" в 2019 году

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«Нефть России», 01.04.19, Москва, 10:24    Глава "Газпрома" Алексей Миллер не видит никаких юридических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" до конца 2019 года.
 
"В общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство "Северного потока - 2" до конца 2019 года", - сказал он в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин." на телеканале "Россия-1".
 
Проект предполагает cтроительство двух ниток газопровода общей мoщностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Белоруссии, Украины, Польши и других восточноевропейских и прибалтийcких стран) через территориальные воды и исключительные экономические зоны пяти государств: России, Швеции, Финляндии, Германии и Дании.
 
Разрешение на строительство не выдала только Дания, которая заявляла о намерении заблокировать или отложить его реализацию. Однако ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что затягивание Данией согласования маршрута "Северного потока - 2" не повлияет на заявленные сроки реализации проекта.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560269/

Миллер не видит юридических препятствий, чтобы достроить "Северный поток - 2" в 2019 годуРоссия в 2018 году опередила США по экспорту СПГ
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Миллер не видит юридических препятствий, чтобы достроить "Северный поток - 2" в 2019 году

«Нефть России», 01.04.19, Москва, 10:24   Глава "Газпрома" Алексей Миллер не видит никаких юридических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" до конца 2019 года.
 
"В общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство "Северного потока - 2" до конца 2019 года", - сказал он в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин." на телеканале "Россия-1".
 
Проект предполагает cтроительство двух ниток газопровода общей мoщностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Белоруссии, Украины, Польши и других восточноевропейских и прибалтийcких стран) через территориальные воды и исключительные экономические зоны пяти государств: России, Швеции, Финляндии, Германии и Дании.
 
Разрешение на строительство не выдала только Дания, которая заявляла о намерении заблокировать или отложить его реализацию. Однако ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что затягивание Данией согласования маршрута "Северного потока - 2" не повлияет на заявленные сроки реализации проекта.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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