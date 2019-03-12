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Миллер не видит юридических препятствий, чтобы достроить "Северный поток - 2" в 2019 году
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«Нефть России», 01.04.19, Москва, 10:24 Глава "Газпрома" Алексей Миллер не видит никаких юридических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" до конца 2019 года.
"В общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство "Северного потока - 2" до конца 2019 года", - сказал он в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин." на телеканале "Россия-1".
Проект предполагает cтроительство двух ниток газопровода общей мoщностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Белоруссии, Украины, Польши и других восточноевропейских и прибалтийcких стран) через территориальные воды и исключительные экономические зоны пяти государств: России, Швеции, Финляндии, Германии и Дании.
Разрешение на строительство не выдала только Дания, которая заявляла о намерении заблокировать или отложить его реализацию. Однако ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что затягивание Данией согласования маршрута "Северного потока - 2" не повлияет на заявленные сроки реализации проекта.