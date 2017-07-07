«Нефть России», 30.03.19, Москва, 10:45 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что слышал о конфликте арестованного экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова с кредиторами.



"Я действительно слышал о том, что был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, получил в конечном счете и такое уголовно-правовое развитие", - сказал Медведев, отвечая на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".



"Наверное, это плохо. Но теперь другого варианта развития событий не существует. Раз конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле через суд, иски и так далее, то теперь опять же единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда", - пояснил Медведев.



"Я не буду напоминать о известных правовых принципах, они и так всем понятны", - добавил премьер.



Басманный суд Москвы 27 марта арестовал Абызова до 25 мая. Бывшему министру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищении 4 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных фирм, создал и возглавил преступное сообщество. Так, действуя вместе с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", занимающихся в Новосибирской области производством и передачей электроэнергии, Абызов похитил деньги компаний - 4 млрд рублей, которые, как считают в СК, были полностью выведены за рубеж.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560262/ Источник: Interfax ← Новак: затягивание Данией согласования "Северного потока - 2" не скажется на его сроках Новости net.finam.ru