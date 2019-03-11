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Новак: затягивание Данией согласования "Северного потока - 2" не скажется на его сроках
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«Нефть России», 29.03.19, Москва, 13:32 Затягивание Данией согласования маршрута "Северного потока - 2" не повлияет на заявленные сроки реализации проекта, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.