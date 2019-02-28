«Нефть России», 29.03.19, Москва, 13:20 Администрация США предупредила иностранные компании, действующие в сфере торговли нефтью и нефтепереработки, о том, что под угрозой американских санкций они должны прекратить прямые, непрямые или бартерные сделки по закупке этого сырья у Венесуэлы. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.



США предостерегли компании, что продолжение нефтяных сделок с Венесуэлой будет рассматриваться как нарушение американских санкций. При этом американские власти готовы не вводить ограничительные меры в отношении поставок авиационного и дизельного топлива в Венесуэлу, поскольку они важны с гуманитарной точки зрения. Однако Вашингтон стремится добиться прекращения поставок в Венесуэлу бензина и нефтепродуктов, которые используются для растворения вязкой нефти, добываемой в стране, чтобы сделать ее пригодной для экспорта.



Введенные США санкции против нефтяного сектора Венесуэлы напрямую. не запрещают иностранным компаниям осуществлять сделки с этой страной. Однако на нынешней неделе представители Государственного департамента связались с крупными нефтеторговыми компаниями чтобы сообщить, что американское правительство трактует эти санкции более широко, чем изложено в официальных документах.



"Соединенные Штаты действуют так в наши дни, - приводит агентство слова источника. - У них есть изложенные письменно правила, а потом они звонят вам, чтобы объяснить, что есть еще неписаные правила и они хотят, чтобы вы им следовали".





28 января США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560259/ Источник: "ТАСС" ← "Газпром" решил купить "Кыргызнефтегаз" Новак: затягивание Данией согласования "Северного потока - 2" не скажется на его сроках → Новости net.finam.ru