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"Газпром" решил купить "Кыргызнефтегаз"
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29.03.19 · "Газпром" решил купить "Кыргызнефтегаз"
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«Нефть России», 29.03.19, Москва, 13:09 "Газпром" вслед за установлением контроля над газовой отраслью Киргизии нацелился на национальный сегмент нефтегазодобычи. При том, что всего несколько месяцев назад компания решила отказаться от герологоразведочных работ в стране и досрочно сдала все имевшиеся лицензии: на участок "Восточный Майлису-IV" и Кугартской площади.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и первый вице-премьер-министр Киргизской Республики Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по участию ПАО "Газпром" в приобретении имущества и активов ОАО "Кыргызнефтегаз".
Как говорится в сообщении "Газпрома", дорожная карта предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий: планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки.
"Газпром" в 2014 году купил активы "Кыргызгаза". Сейчас в республике работает 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром" ОсОО "Газпром Кыргызстан".
ОАО "Кыргызнефтегаз" является крупнейшим нефтегазодобывающим предприятием в Киргизии. Ежегодная добыча нефти составляет от 75 тыс. до 80 тыс. тонн. Государству принадлежат свыше 85% акций компании. Компания ведет деятельность на 35 мелких нефтегазовых месторождениях, которые сосредоточены в южных Баткенской и Джалал-Абадской областях республики.