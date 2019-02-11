«Нефть России», 29.03.19, Москва, 12:58 Россия в конце марта выйдет на среднесуточный объем сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он опроверг сообщения о планах продлить сделку на 3 месяца.



"Я думаю, что по среднесуточной добыче мы выйдем, да. Именно на конец марта", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.



По его словам, министры стран ОПЕК+ пока не обсуждали сроки продления сделки по сокращению объемов добычи нефти и договорились рассмотреть этот вопрос в мае.



Новак опроверг информацию агентства Reuters о том, что Россия пообещала Саудовской Аравии продлить договоренности по сокращению добычи только до конца сентября.



"Мы не говорили этого. Мы, в принципе, сказали в Баку, что нам нужно время на мониторинг ситуации на рынке, и посмотрим, как будет развиваться ситуация в апреле. В мае - обсудим. Никаких заявлений и предположений я не делал. То, что там написано, [было сказано] не с моей стороны", - сказал Новак в кулуарах Красноярского экономического форума (цитата ТАСС).



Как сообщали "Вести.Экономика", представители 14 стран приняли участие в 13-м министерском заседании совместного мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку 17-18 марта.



Министерский мониторинговый комитет выполнения сделки по сокращению добычи нефти (JMMC) рекомендовал отменить апрельскую министерскую встречу альянса.



Встреча состоится в мае, заявил Новак в интервью ТК "Россия 24".



ИСТОРИЯ ВОПРОСА



OPEC и ряд не входящих в организацию стран (OPEC+) договорились в конце 2016 г. в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в день с уровня октября 2016 г., из которых 300 тыс. приходились на Россию.



Договор стартовал с начала 2017 г. и был продлен до конца 2018 г. Участники соглашения в конце 2018 г. решили скорректировать условия соглашения о сокращении добычи нефти: страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в день от уровня октября 2018 г., из которых 228 тыс. приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первую половину 2019 г.

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