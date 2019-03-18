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Международные резервы РФ с 15 по 22 марта выросли на $4,6 млрд
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«Нефть России», 29.03.19, Москва, 11:12 Международные резервы России на 22 марта составили $487,1 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 15 марта международные резервы равнялись $482,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,6 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.