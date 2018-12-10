«Нефть России», 29.03.19, Москва, 11:02 "Газпром нефть" в четверг представила новую стратегию до 2030 года (совет директоров одобрил ее в конце прошлого года). Основная цель стратегии - выстроить компанию нового поколения, в которой нет места устаревшей иерархической структуре управления, сформировать мировой бенчмарк ПАО "Газпром нефть" и стать эталоном, ориентиром для нефтяной отрасли. Нефтяная "дочка" намерена закрепиться в десятке крупнейших публичных нефтекомпаний мира, ставит задачи расти в добыче углеводородов быстрее рынка, нацелена выйти в лидеры по эффективности, безопасности и технологичности, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.



Стратегия и амбиции



Дюков напомнил, что первоначальная стратегия компании - до 2020 года - предполагала рост добычи углеводородов до 100 млн т н э. "Нет сомнений, что мы эту задачу выполним. Далее была одобрена стратегия компании до 2025 года, которая предлагает сохранение добычи на уровне 100 млн т. н. э., а также завершить все проекты по повышению эффективности. 2025 год не за горами, и мы решили расширить горизонт планирования до 2030 года. Основным отличием новой стратегии стало изменение ситуации. С одной стороны, выросли неопределённости - с 2014 года мы оказались в ситуации волатильности цен на нефть. Кроме того, за прошедшие годы наблюдались серьёзные технологические изменения в мировом энергетическом секторе, ужесточились экологические требования", - сказал Дюков.



"С одной стороны волатильность сделала нас более осторожными. С другой стороны, мы стали более амбициозными. И это повлияло на те цели, которые мы ставим в стратегии до 2030 года. За эти годы нам удалось достаточно расширить наш поисковый портфель, пока это еще ресурсы, но они могут превратиться в запасы и конвертироваться в объемы добычи. Все эти годы мы серьёзно занимались технологическим развитием и достаточно в этом преуспели", - добавил он.



"Новый портфель активов ГРР и новый технологический уровень позволил "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) ставить перед собой более амбициозные цели. Новая стратегия до 2030 года учитывает, что "Газпром нефть" сохранит за собой место в топ-10 мировых публичных нефтяных компаний по добыче нефти. Для этого мы должны будем расти в добыче углеводородов быстрее рынка - на 1,5-2%, может быть и на 3% в год. При этом важным отличием новой стратегии станет постановка качественных целей: "Газпром нефть" хочет стать эталоном и ориентиром для других мировых отраслевых компаний в таких направлениях деятельности как безопасность, эффективность, технологичность. Все это позволит нам максимизировать стоимость каждого добытого барреля, обеспечить возврат на инвестированный капитал выше рынка, для нас ориентир - более 15%", - сказал глава компании.



"Реализация этих стратегических задач потребует от нас продолжения интенсивного технологического развития. И здесь мы будем активно продолжать искать новые технологии для увеличения добычи на старых месторождениях, вовлекать трудноизвлекаемые запасы. Также сюда относится Арктика и шельф", - подчеркнул он.



Прибыль и дивиденды



Стратегия "Газпром нефти" до 2030 года предусматривает, что при неухудшении макропоказателей чистая прибыль будет расти и объём дивидендных выплат тоже, заявил Дюков.



"С учетом длительности периода стратегии - до 2030 года - мы понимаем, что ситуация будет оставаться неопределенной, особенно для нефтегазового сектора. В настоящий момент мы не готовы брать на себя юридически обязывающие обязательства по параметрам выплат дивидендов на протяжении до 2030 года. Но поскольку одними из основных задач являются повышение эффективности, максимизация стоимости барреля и максимизация стоимости возврата на капитал, то мы будем делать все, чтобы как минимум сохранить тот размер дивидендных выплат, что есть сейчас - 35% от чистой прибыли. Что касается дивидендных выплат до 2030 года, пока говорить преждевременно, потому что возможен и форс-мажор. Одно можем говорить точно, что размер чистой прибыли будет расти. Соответственно, даже если размер дивидендных выплат останется на уровне 35%, абсолютный объём дивидендов, которые будет выплачивать компания, также будет продолжать расти", - сказал он.



Планы и проекты



Согласно материалам компании, "Газпром нефть" намерена развивать широкий выбор возможностей в разведке и добыче. В их числе: развитие Ямала (строительство газопровода с Новопортовского месторождения до Единой системы газоснабжения и освоение ресурсной базы полуострова Ямал) с потенциалом дополнительной добычи углеводородов в 2020-2030гг в 140 млн тонн н.э., вовлечение в разработку и монетизация уникальных по объему запасов жидких углеводородов Надым-Пур-Тазовский регион в (220 млн т н.э.), разработка баженовской свиты, доманиковых и палеозойских отложений (88 млн т н.э.).



Кроме того, компания рассчитывает подготовить ресурсную базу в новых поисковых зонах для обеспечения добычи за пределами 2025 года 60 млн т н.э., планирует сформировать на Сахалине центр добычи углеводородов (25 млн т н.э.), а также вовлечение нерентабельных на данный момент остаточных извлекаемых запасов компании за счет разработки и применения новых технологий (47 млн т н.э.).



Ключевыми направлениями развития в логистике, переработки и сбыте планируется: рост глубины нефтепереработки и выхода светлых нефтепродуктов, развитие нефтехимии на НПЗ, собственное производство катализаторов, обновление розничного бренда сети АЗС, внедрение СПГ в качестве судового топлива развитие нового сегмента бункерного рынка, вывод на рынок нового вида экологичного судового топлива, развитие сбытовой сети авиатопливообеспечения в РФ и за рубежом.



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