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РБК: "Газпром" ведет переговоры о покупке "Стройгазмонтажа" и "Стройтранснефтегаза"
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«Нефть России», 29.03.19, Москва, 10:53 "Газпром" ведет переговоры о покупке своих крупнейших подрядчиков - "Стройтранснефтегаза" у Геннадия Тимченко и "Стройгазмонтажа" у Аркадия Ротенберга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к "Газпрому", и собеседника в компании, которая работает с монополией.
Издание подчеркивает, что сделки планируется закрыть до конца 2019 года, а в апреле топ-менеджер "Газпрома" Станислав Аникеев возглавит "Стройгазмонтаж". Компании Тимченко и Ротенберга собирается приобрести собственный подрядчик "Газпрома" - "Газстройпром". Эту компанию создали в 2018 году. "Газпрому" принадлежит 49%, остальное - у структур Газпромбанка и физлиц. "Газстройпром" уже получил активы третьего по величине подрядчика "Газпрома" - "Стройгазконсалтинга".
В 2015-2018 годах "Стройгазконсалтинг" и "Стройтранснефтегаз" "Стройгазмонтаж" получили подряды от "Газпрома" почти на 1,5 трлн рублей.
При этом собеседники РБК не раскрывают цену покупки активов и схему финансирования.
"У меня нет информации по данному вопросу", - сообщил представитель Ротенберга РБК. Представитель Тимченко отказался от комментариев. В "Газпроме" и Газпромбанке на запросы РБК не ответили.