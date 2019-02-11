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ОПЕК

Сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ может быть продлено до сентября 2019 года

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«Нефть России», 28.03.19, Москва, 18:32     Срок текущего соглашения между ведущими нефтедобывающими странами мира истекает в июне, его действие может быть продлено еще на 3 месяца.

Об этом со ссылкой на неназванные источники в четверг, 28 марта, сообщило агентство Reuters. По данным американского новостного агентства, Саудовская Аравия якобы "сталкивается с трудностями" в попытках убедить Россию продлить соглашение ОПЕК+ на более длительный срок.
 
Источники агентства заявили о том, что министр энергетики России Александр Новак на встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку в марте якобы заявил министру энергетики Саудовской Аравии Халиду аль-Фалиху о том, что Россия сможет продлить соглашение "лишь до конца сентября из-за слишком существенного внутреннего давления".
 
Действующее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки было принято 7 декабря 2018 г. по итогам переговоров в Вене. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ планируется к проведению 19 мая в Джидде.
 
Стоит отметить, что Reuters опубликовало информацию о неких "трудностях" по продлению соглашения ОПЕК+ со ссылкой на анонимные источники после очередного призыва Дональда Трампа к повышению добычи со стороны ОПЕК. На странице американского президента в соцсети Twitter было опубликовано заявление о "большой важности повышения объемов добычи нефти". Также было заявлено о "хрупкости рынков" и "слишком высоких нефтяных ценах".
 
Дополнительным фактором, который ставит под сомнение информацию некие трения между ведущими нефтедобывающими странами, о которых сообщили в Reuters, является планируемое подписание хартии ОПЕК+. Документ призван закрепить сотрудничество между странами в рамках ОПЕК+.
 
Кроме того, в вопросе о "хрупкости рынков", о котором заявляет Дональд Трамп, не последнюю роль играет сама администрация США.
 
Как отмечал портал "Вести.Экономика", глава Минэнерго Александр Новак в ходе интервью телеканалу "Россия 24" в середине марта в рамках визита в Баку, где прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, заявил о том, что геополитические риски, в частности, связанные с санкциями США против ряда стран, являются основными факторами риска для нефтяного рынка.
 
Главный исполнительный директор BP Роберт Дадли в интервью телеканалу Bloomberg неделей ранее на полях ежегодного форума CERAWeek в Хьюстоне также заявил о том, что санкции США в отношении Ирана усиливают неопределенность на нефтяном рынке.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560253/

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Сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ может быть продлено до сентября 2019 года

«Нефть России», 28.03.19, Москва, 18:32    Срок текущего соглашения между ведущими нефтедобывающими странами мира истекает в июне, его действие может быть продлено еще на 3 месяца.

Об этом со ссылкой на неназванные источники в четверг, 28 марта, сообщило агентство Reuters. По данным американского новостного агентства, Саудовская Аравия якобы "сталкивается с трудностями" в попытках убедить Россию продлить соглашение ОПЕК+ на более длительный срок.
 
Источники агентства заявили о том, что министр энергетики России Александр Новак на встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку в марте якобы заявил министру энергетики Саудовской Аравии Халиду аль-Фалиху о том, что Россия сможет продлить соглашение "лишь до конца сентября из-за слишком существенного внутреннего давления".
 
Действующее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки было принято 7 декабря 2018 г. по итогам переговоров в Вене. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ планируется к проведению 19 мая в Джидде.
 
Стоит отметить, что Reuters опубликовало информацию о неких "трудностях" по продлению соглашения ОПЕК+ со ссылкой на анонимные источники после очередного призыва Дональда Трампа к повышению добычи со стороны ОПЕК. На странице американского президента в соцсети Twitter было опубликовано заявление о "большой важности повышения объемов добычи нефти". Также было заявлено о "хрупкости рынков" и "слишком высоких нефтяных ценах".
 
Дополнительным фактором, который ставит под сомнение информацию некие трения между ведущими нефтедобывающими странами, о которых сообщили в Reuters, является планируемое подписание хартии ОПЕК+. Документ призван закрепить сотрудничество между странами в рамках ОПЕК+.
 
Кроме того, в вопросе о "хрупкости рынков", о котором заявляет Дональд Трамп, не последнюю роль играет сама администрация США.
 
Как отмечал портал "Вести.Экономика", глава Минэнерго Александр Новак в ходе интервью телеканалу "Россия 24" в середине марта в рамках визита в Баку, где прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, заявил о том, что геополитические риски, в частности, связанные с санкциями США против ряда стран, являются основными факторами риска для нефтяного рынка.
 
Главный исполнительный директор BP Роберт Дадли в интервью телеканалу Bloomberg неделей ранее на полях ежегодного форума CERAWeek в Хьюстоне также заявил о том, что санкции США в отношении Ирана усиливают неопределенность на нефтяном рынке.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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