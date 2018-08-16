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"Роснефть" выявила нарушения в своем дальневосточном представительстве. Его ликвидируют
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«Нефть России», 28.03.19, Москва, 12:21 Служба безопасности "Роснефти" выявила злоупотребления в деятельности представительства компании в Дальневосточном федеральном округе, материалы были переданы в правоохранительные органы, сообщили журналистам в пресс-службе "Роснефти".
"Решение о ликвидации представительства было принято в конце 2018 года, завершаются предусмотренные ликвидационные процедуры, всем сотрудникам вручены уведомления об увольнении", - добавили в пресс-службе.