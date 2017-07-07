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«Нефть России», 28.03.19, Москва, 10:48 Из материалов уголовного дела следует, что «Алмазювелирэкспорт», единственный потерпевший от сделки экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, потерял не 4 млрд, а 10 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».
При этом в издании рассказали, что из постановления следователя о привлечении Абызова в качестве обвиняемого «вообще не ясны» обстоятельства создания организованного преступного сообщества, с которым экс-министр якобы совершил мошенническую сделку. Также подчеркивается, что «само событие преступления не доказано».
Ранее «Коммерсантъ» писал, что предъявленное Абызову обвинение строится вокруг сделки с государственным «Алмазювелирэкспортом» — структуры экс-чиновника якобы продали предприятию акции четырех энергетических компаний за 4 млрд руб. при их рыночной стоимости в 186 млн руб.