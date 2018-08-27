«Нефть России», 28.03.19, Москва, 10:33 Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.



Он добавил, что задержание Ишаева и обыски в администрации Хабаровского края проводятся в рамках расследования одного уголовного дела.



Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли с обысками в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова.



Пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко уточнила журналистам, что проверка в здании правительства проходит в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.



Ранее сообщалось, что 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Также был арестован второй фигурант дела - крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.



По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 года по сентябрь 2018 года Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию лесозаготовительной организации, директором которой был Пудовкин.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560246/ Источник: Interfax ← Венесуэльской нефти нашли замену «Ъ» уточнил претензии потерпевших к Абызову → Новости net.finam.ru