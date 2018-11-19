«Нефть России», 28.03.19, Москва, 09:09 Кислая нефть с платформ Shell и BP в Мексиканском заливе заменит тяжелую нефть Венесуэлы для многих нефтеперерабатывающих компаний США. Сейчас им нужны альтернативные источники нефти, после того как были введены санкции США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности, сообщает Reuters.



BP и Shell – это еще и основные операторы и производители в Мексиканском заливе США. Их сырая нефть покупается американскими нефтеперерабатывающими заводами, причем предпочтение отдается сорту Mars с платформы, эксплуатируемой Shell с партнером BP.



Цены на Мars выросли, после того как США ввели санкции против Венесуэлы. Этому способствовало снижение поставок средней и тяжелой нефти, говорится в отчете МЭА за март.



В понедельник агентство Reuters, сославшись на данные руководителей компаний и участников рынка, сообщило, что цены на нефть марки Mars подскочили до самого высокого уровня за последние 5 лет.



Как сообщил Reuters генеральный директор Marathon Petroleum Corp Гэри Хемингер, крупнейший американский нефтеперерабатывающий завод сейчас больше покупает Mars.



В этом месяце Хемингер заявил, что санкции США против нефтяной промышленности Венесуэлы не оказали существенного влияния на деятельность компании. Венесуэльская сырая нефть давала лишь небольшой процент от тех миллионов баррелей нефти, которые нефтеперерабатывающий завод покупает каждый день. Он добавил, что большинство американских нефтеперерабатывающих предприятий сокращают закупки венесуэльской нефти.



После введения санкций Marathon Petroleum и Valero Energy покупают Mars у торгового подразделения Shell, Phillips 66 покупает у Shell сорт Southern Green Canyon согласно источникам, знакомым с ситуацией.



Представители Shell и BP не проявляли интерес к запасам нефти в Мексиканском заливе на фоне санкций США против Венесуэлы. Однако они сообщили агентству Reuters, что на рынке этот интерес сохраняется.



По данным EIA, в 2018 г. добыча в Мексиканском заливе достигла рекордных 1,679 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в 2019 г. добыча вырастет, так как в эксплуатацию будут введены новые месторождения.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560243/ Источник: Вести ← СМИ: США теряют покупателей сланцевой нефти из Азии Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве → Новости net.finam.ru