Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 31 марта 2019 года, воскресенье , 11:15:08 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    0 0    0 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1282.39 Мб информации:

  • 542571 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Нефтегазодобыча

Венесуэльской нефти нашли замену

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 28.03.19, Москва, 09:09     Кислая нефть с платформ Shell и BP в Мексиканском заливе заменит тяжелую нефть Венесуэлы для многих нефтеперерабатывающих компаний США. Сейчас им нужны альтернативные источники нефти, после того как были введены санкции США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности, сообщает Reuters.
 
BP и Shell – это еще и основные операторы и производители в Мексиканском заливе США. Их сырая нефть покупается американскими нефтеперерабатывающими заводами, причем предпочтение отдается сорту Mars с платформы, эксплуатируемой Shell с партнером BP.
 
Цены на Мars выросли, после того как США ввели санкции против Венесуэлы. Этому способствовало снижение поставок средней и тяжелой нефти, говорится в отчете МЭА за март.
 
В понедельник агентство Reuters, сославшись на данные руководителей компаний и участников рынка, сообщило, что цены на нефть марки Mars подскочили до самого высокого уровня за последние 5 лет.
 
Как сообщил Reuters генеральный директор Marathon Petroleum Corp Гэри Хемингер, крупнейший американский нефтеперерабатывающий завод сейчас больше покупает Mars.
 
В этом месяце Хемингер заявил, что санкции США против нефтяной промышленности Венесуэлы не оказали существенного влияния на деятельность компании. Венесуэльская сырая нефть давала лишь небольшой процент от тех миллионов баррелей нефти, которые нефтеперерабатывающий завод покупает каждый день. Он добавил, что большинство американских нефтеперерабатывающих предприятий сокращают закупки венесуэльской нефти.
 
После введения санкций Marathon Petroleum и Valero Energy покупают Mars у торгового подразделения Shell, Phillips 66 покупает у Shell сорт Southern Green Canyon согласно источникам, знакомым с ситуацией.
 
Представители Shell и BP не проявляли интерес к запасам нефти в Мексиканском заливе на фоне санкций США против Венесуэлы. Однако они сообщили агентству Reuters, что на рынке этот интерес сохраняется.
 
По данным EIA, в 2018 г. добыча в Мексиканском заливе достигла рекордных 1,679 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в 2019 г. добыча вырастет, так как в эксплуатацию будут введены новые месторождения.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560243/

СМИ: США теряют покупателей сланцевой нефти из АзииЭкс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Просмотров: 1103
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Страшный сон правящих элит-17
Выставки:
Новости
Март 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 
30.03.19 · Медведев впервые прокомментировал "дело Абызова"
29.03.19 · Новак: затягивание Данией согласования "Северного потока - 2" не скажется на его сроках
29.03.19 · Reuters: США предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой
29.03.19 · "Газпром" решил купить "Кыргызнефтегаз"
29.03.19 · Новак: продление сделки ОПЕК+ на 3 месяца – это домыслы
29.03.19 · Международные резервы РФ с 15 по 22 марта выросли на $4,6 млрд
29.03.19 · Стратегия "Газпром нефти" до 2030 года: расти в добыче быстрее рынка и стать эталоном отрасли
29.03.19 · РБК: "Газпром" ведет переговоры о покупке "Стройгазмонтажа" и "Стройтранснефтег аза"
28.03.19 · Сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ может быть продлено до сентября 2019 года
28.03.19 · "Роснефть" выявила нарушения в своем дальневосточном представительстве . Его ликвидируют
28.03.19 · «Ъ» уточнил претензии потерпевших к Абызову
28.03.19 · Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
28.03.19 · Венесуэльской нефти нашли замену
28.03.19 · СМИ: США теряют покупателей сланцевой нефти из Азии
27.03.19 · "Нафтогаз" сообщил, что "Газпром" получил отказ Дании по маршруту "Северного потока - 2"

 Все новости за 28.03.19
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Венесуэльской нефти нашли замену

«Нефть России», 28.03.19, Москва, 09:09    Кислая нефть с платформ Shell и BP в Мексиканском заливе заменит тяжелую нефть Венесуэлы для многих нефтеперерабатывающих компаний США. Сейчас им нужны альтернативные источники нефти, после того как были введены санкции США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности, сообщает Reuters.
 
BP и Shell – это еще и основные операторы и производители в Мексиканском заливе США. Их сырая нефть покупается американскими нефтеперерабатывающими заводами, причем предпочтение отдается сорту Mars с платформы, эксплуатируемой Shell с партнером BP.
 
Цены на Мars выросли, после того как США ввели санкции против Венесуэлы. Этому способствовало снижение поставок средней и тяжелой нефти, говорится в отчете МЭА за март.
 
В понедельник агентство Reuters, сославшись на данные руководителей компаний и участников рынка, сообщило, что цены на нефть марки Mars подскочили до самого высокого уровня за последние 5 лет.
 
Как сообщил Reuters генеральный директор Marathon Petroleum Corp Гэри Хемингер, крупнейший американский нефтеперерабатывающий завод сейчас больше покупает Mars.
 
В этом месяце Хемингер заявил, что санкции США против нефтяной промышленности Венесуэлы не оказали существенного влияния на деятельность компании. Венесуэльская сырая нефть давала лишь небольшой процент от тех миллионов баррелей нефти, которые нефтеперерабатывающий завод покупает каждый день. Он добавил, что большинство американских нефтеперерабатывающих предприятий сокращают закупки венесуэльской нефти.
 
После введения санкций Marathon Petroleum и Valero Energy покупают Mars у торгового подразделения Shell, Phillips 66 покупает у Shell сорт Southern Green Canyon согласно источникам, знакомым с ситуацией.
 
Представители Shell и BP не проявляли интерес к запасам нефти в Мексиканском заливе на фоне санкций США против Венесуэлы. Однако они сообщили агентству Reuters, что на рынке этот интерес сохраняется.
 
По данным EIA, в 2018 г. добыча в Мексиканском заливе достигла рекордных 1,679 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в 2019 г. добыча вырастет, так как в эксплуатацию будут введены новые месторождения.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Январь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Февраль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 Март 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031