Сланцевая нефть из США не устраивает покупателей по качеству. По информации Bloomberg, две южнокорейские нефтеперерабатывающие компании, SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co., отказались от уже приобретенных грузов из-за примесей, затрудняющих дальнейшую переработку.



Агентство отмечает, что сложная сеть трубопроводов, нефтехранилищ и экспортных терминалов, которая обеспечивает американского сырья, - настоящая проблема для некоторых азиатских покупателей, так как увеличивается риск загрязнения топлива во время транспортировки и хранения.



В США катастрофически не хватает инфраструктуры: десяткам месторождений приходится использовать одни и те же магистральные трубопроводы и нефтехранилища для самых разных сортов нефти. В итоге нефть загрязняется и остатками других сортов топлива, и химикатами, которые используют для промывки резервуаров и стабилизации углеводородов.



Как отмечает Bloomberg, на Ближнем Востоке ситуация иная: логистическая цепочка похожа, но для каждого вида нефти есть своя инфраструктура, и перекрестное использование, как правило, не допускается.



Как сообщил изданию старший вице-президент южнокорейской Hanwha Total Petrochemical Co. Себастьян Барийе, в нефтяном конденсате с американских сланцевых месторождений встречаются продукты окисления, металлы и чистящие вещества. В результате качество поставок из США сомнительно, в отличие от того же Ближнего Востока, чье сырье стабильно.



SK Innovation и Hyundai Oilbank должны были получить нефть с южнотехасского Eagle Ford в январе и феврале. Продавец - BP Plc. Однако качество груза не устроило покупателей. Как минимум одну из партий перепродали китайской Sinochem Hongrun Petrochemical Co. У нее другая конфигурация НПЗ, и требования к качеству нефти отличаются.



Bloomberg отмечает, что не все партии американской сланцевой нефти содержат примеси. Но азиатские покупатели и, в частности, южнокорейские SK Innovation, Hyundai Oilbank, Hanwa Total и GS Caltex продолжают отслеживать качество каждого груза и проводить проверку на содержание продуктов окисления перед приемкой.