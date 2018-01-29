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Сланец

СМИ: США теряют покупателей сланцевой нефти из Азии

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«Нефть России», 28.03.19, Москва, 08:27    Партнеры отказываются от уже приобретенных грузов из-за содержания примесей, затрудняющих дальнейшую обработку.
 
Сланцевая нефть из США не устраивает покупателей по качеству. По информации Bloomberg, две южнокорейские нефтеперерабатывающие компании, SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co., отказались от уже приобретенных грузов из-за примесей, затрудняющих дальнейшую переработку.
 
Агентство отмечает, что сложная сеть трубопроводов, нефтехранилищ и экспортных терминалов, которая обеспечивает американского сырья, - настоящая проблема для некоторых азиатских покупателей, так как увеличивается риск загрязнения топлива во время транспортировки и хранения.
 
В США катастрофически не хватает инфраструктуры: десяткам месторождений приходится использовать одни и те же магистральные трубопроводы и нефтехранилища для самых разных сортов нефти. В итоге нефть загрязняется и остатками других сортов топлива, и химикатами, которые используют для промывки резервуаров и стабилизации углеводородов.
 
Как отмечает Bloomberg, на Ближнем Востоке ситуация иная: логистическая цепочка похожа, но для каждого вида нефти есть своя инфраструктура, и перекрестное использование, как правило, не допускается.
 
Как сообщил изданию старший вице-президент южнокорейской Hanwha Total Petrochemical Co. Себастьян Барийе, в нефтяном конденсате с американских сланцевых месторождений встречаются продукты окисления, металлы и чистящие вещества. В результате качество поставок из США сомнительно, в отличие от того же Ближнего Востока, чье сырье стабильно.
 
SK Innovation и Hyundai Oilbank должны были получить нефть с южнотехасского Eagle Ford в январе и феврале. Продавец - BP Plc. Однако качество груза не устроило покупателей. Как минимум одну из партий перепродали китайской Sinochem Hongrun Petrochemical Co. У нее другая конфигурация НПЗ, и требования к качеству нефти отличаются.
 
Bloomberg отмечает, что не все партии американской сланцевой нефти содержат примеси. Но азиатские покупатели и, в частности, южнокорейские SK Innovation, Hyundai Oilbank, Hanwa Total и GS Caltex продолжают отслеживать качество каждого груза и проводить проверку на содержание продуктов окисления перед приемкой.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560242/

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СМИ: США теряют покупателей сланцевой нефти из Азии

«Нефть России», 28.03.19, Москва, 08:27   Партнеры отказываются от уже приобретенных грузов из-за содержания примесей, затрудняющих дальнейшую обработку.
 
Сланцевая нефть из США не устраивает покупателей по качеству. По информации Bloomberg, две южнокорейские нефтеперерабатывающие компании, SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co., отказались от уже приобретенных грузов из-за примесей, затрудняющих дальнейшую переработку.
 
Агентство отмечает, что сложная сеть трубопроводов, нефтехранилищ и экспортных терминалов, которая обеспечивает американского сырья, - настоящая проблема для некоторых азиатских покупателей, так как увеличивается риск загрязнения топлива во время транспортировки и хранения.
 
В США катастрофически не хватает инфраструктуры: десяткам месторождений приходится использовать одни и те же магистральные трубопроводы и нефтехранилища для самых разных сортов нефти. В итоге нефть загрязняется и остатками других сортов топлива, и химикатами, которые используют для промывки резервуаров и стабилизации углеводородов.
 
Как отмечает Bloomberg, на Ближнем Востоке ситуация иная: логистическая цепочка похожа, но для каждого вида нефти есть своя инфраструктура, и перекрестное использование, как правило, не допускается.
 
Как сообщил изданию старший вице-президент южнокорейской Hanwha Total Petrochemical Co. Себастьян Барийе, в нефтяном конденсате с американских сланцевых месторождений встречаются продукты окисления, металлы и чистящие вещества. В результате качество поставок из США сомнительно, в отличие от того же Ближнего Востока, чье сырье стабильно.
 
SK Innovation и Hyundai Oilbank должны были получить нефть с южнотехасского Eagle Ford в январе и феврале. Продавец - BP Plc. Однако качество груза не устроило покупателей. Как минимум одну из партий перепродали китайской Sinochem Hongrun Petrochemical Co. У нее другая конфигурация НПЗ, и требования к качеству нефти отличаются.
 
Bloomberg отмечает, что не все партии американской сланцевой нефти содержат примеси. Но азиатские покупатели и, в частности, южнокорейские SK Innovation, Hyundai Oilbank, Hanwa Total и GS Caltex продолжают отслеживать качество каждого груза и проводить проверку на содержание продуктов окисления перед приемкой.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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