Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 31 марта 2019 года, воскресенье , 11:15:39 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    0 0    0 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1282.39 Мб информации:

  • 542571 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Газопроводы

Дания не подтвердила информацию об отказе "Северному потоку - 2"

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 28.03.19, Москва, 00:26     Датское энергетическое агентство не подтвердило информацию об отказе "Северному потоку - 2" в сооружении газопровода в своих территориальных водах. "Нет, Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали "нет" проекту Nord Stream 2", - пояснил корреспонденту ТАСС глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.
 
Информация об отказе в разрешении на прокладку второй линии газопровода появилась в среду в Twitter украинской компании "Нафтогаз".
 
В августе 2018 года Nord Stream 2 подал заявку на маршрут газопровода в Дании в исключительной экономической зоне к северо-западу от Борнхольма - это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды королевства. Это не отменяет заявку, поданную в апреле 2017 года. Nord Stream 2 считает, что первый документ предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, который остается предпочтительным.
 
Поправка к закону о континентальном шельфе (от 1 января 2018 года) предоставляет Министерству иностранных дел Дании право рекомендовать, чтобы заявка на инфраструктуру, в частности - на газопроводы, проходящие через территориальные воды, рассматривалась или не рассматривалась энергетическим агентством страны. Рекомендация МИД находится на рассмотрении с января 2018 года. В связи с этим компания Nord Stream 2 решила изучить альтернативные маршруты за пределами территориальных вод Дании.
 
Укладка газопровода началась в июле. Ранее Манфред Ляйтнер - исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой OMV, которая является одним из партнеров проекта, - сообщал, что Nord Stream - 2 AG разработала маршрут газопровода в обход королевства без удорожания для проекта.
 

О проекте
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
 
Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лекке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.
 
Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560240/

Дания запросила у оператора "Северного потока - 2" дополнительную экологическую экспертизу"Нафтогаз" сообщил, что "Газпром" получил отказ Дании по маршруту "Северного потока - 2"
Просмотров: 1109
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Страшный сон правящих элит-17
Выставки:
Новости
Март 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 
30.03.19 · Медведев впервые прокомментировал "дело Абызова"
29.03.19 · Новак: затягивание Данией согласования "Северного потока - 2" не скажется на его сроках
29.03.19 · Reuters: США предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой
29.03.19 · "Газпром" решил купить "Кыргызнефтегаз"
29.03.19 · Новак: продление сделки ОПЕК+ на 3 месяца – это домыслы
29.03.19 · Международные резервы РФ с 15 по 22 марта выросли на $4,6 млрд
29.03.19 · Стратегия "Газпром нефти" до 2030 года: расти в добыче быстрее рынка и стать эталоном отрасли
29.03.19 · РБК: "Газпром" ведет переговоры о покупке "Стройгазмонтажа" и "Стройтранснефтег аза"
28.03.19 · Сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ может быть продлено до сентября 2019 года
28.03.19 · "Роснефть" выявила нарушения в своем дальневосточном представительстве . Его ликвидируют
28.03.19 · «Ъ» уточнил претензии потерпевших к Абызову
28.03.19 · Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
28.03.19 · Венесуэльской нефти нашли замену
28.03.19 · СМИ: США теряют покупателей сланцевой нефти из Азии
27.03.19 · "Нафтогаз" сообщил, что "Газпром" получил отказ Дании по маршруту "Северного потока - 2"

 Все новости за 28.03.19
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,02 сек.

Дания не подтвердила информацию об отказе "Северному потоку - 2"

«Нефть России», 28.03.19, Москва, 00:26    Датское энергетическое агентство не подтвердило информацию об отказе "Северному потоку - 2" в сооружении газопровода в своих территориальных водах. "Нет, Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали "нет" проекту Nord Stream 2", - пояснил корреспонденту ТАСС глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.
 
Информация об отказе в разрешении на прокладку второй линии газопровода появилась в среду в Twitter украинской компании "Нафтогаз".
 
В августе 2018 года Nord Stream 2 подал заявку на маршрут газопровода в Дании в исключительной экономической зоне к северо-западу от Борнхольма - это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды королевства. Это не отменяет заявку, поданную в апреле 2017 года. Nord Stream 2 считает, что первый документ предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, который остается предпочтительным.
 
Поправка к закону о континентальном шельфе (от 1 января 2018 года) предоставляет Министерству иностранных дел Дании право рекомендовать, чтобы заявка на инфраструктуру, в частности - на газопроводы, проходящие через территориальные воды, рассматривалась или не рассматривалась энергетическим агентством страны. Рекомендация МИД находится на рассмотрении с января 2018 года. В связи с этим компания Nord Stream 2 решила изучить альтернативные маршруты за пределами территориальных вод Дании.
 
Укладка газопровода началась в июле. Ранее Манфред Ляйтнер - исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой OMV, которая является одним из партнеров проекта, - сообщал, что Nord Stream - 2 AG разработала маршрут газопровода в обход королевства без удорожания для проекта.
 

О проекте
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
 
Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лекке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.
 
Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Январь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Февраль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 Март 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031