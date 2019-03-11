«Нефть России», 28.03.19, Москва, 00:26 Датское энергетическое агентство не подтвердило информацию об отказе "Северному потоку - 2" в сооружении газопровода в своих территориальных водах. "Нет, Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали "нет" проекту Nord Stream 2", - пояснил корреспонденту ТАСС глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.



Информация об отказе в разрешении на прокладку второй линии газопровода появилась в среду в Twitter украинской компании "Нафтогаз".



В августе 2018 года Nord Stream 2 подал заявку на маршрут газопровода в Дании в исключительной экономической зоне к северо-западу от Борнхольма - это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды королевства. Это не отменяет заявку, поданную в апреле 2017 года. Nord Stream 2 считает, что первый документ предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, который остается предпочтительным.



Поправка к закону о континентальном шельфе (от 1 января 2018 года) предоставляет Министерству иностранных дел Дании право рекомендовать, чтобы заявка на инфраструктуру, в частности - на газопроводы, проходящие через территориальные воды, рассматривалась или не рассматривалась энергетическим агентством страны. Рекомендация МИД находится на рассмотрении с января 2018 года. В связи с этим компания Nord Stream 2 решила изучить альтернативные маршруты за пределами территориальных вод Дании.



Укладка газопровода началась в июле. Ранее Манфред Ляйтнер - исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой OMV, которая является одним из партнеров проекта, - сообщал, что Nord Stream - 2 AG разработала маршрут газопровода в обход королевства без удорожания для проекта.





О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.



Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лекке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.



Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560240/ Источник: "ТАСС" ← Дания запросила у оператора "Северного потока - 2" дополнительную экологическую экспертизу "Нафтогаз" сообщил, что "Газпром" получил отказ Дании по маршруту "Северного потока - 2" → Новости net.finam.ru