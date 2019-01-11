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«Нефть России», 30.01.19, Москва, 09:21 На фоне происходящей смены торгового цикла меняется и мировая экономика. Однако сейчас мы видим новый поворот.
В условиях, когда темпы роста глобальной торговли резко снизились после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., всплеск протекционизма и разрыв глобальных производственных цепочек стали усиливать проблемы.
Как пишет в своей статье на Project Syndicate старший научный сотрудник Йельского университет Стивен Роуч, существует отчетливая вероятность, что разворот в уже и так слабом торговом цикле может спровоцировать неожиданно быстрое ухудшение состояния мировой экономики.
"Первые признаки такого развития события можно увидеть в январском выпуске "Перспектив мировой экономики" Международного валютного фонда. МВФ пересмотрел прогноз темпов роста мирового ВВП, снизив его на 0,2 процентного пункта (с 3,7% до 3,5%), но при этом фонд лишь на доли процента понизил прогноз темпов роста мировой торговли, оставив его на уровне 4%. Это, конечно, озадачивает. Учитывая повышение пошлин в торговле между США и Китаем и угрозы их дальнейшего повышения, а также связанные с Брекзитом риски для торговли в еврозоне, имеются веские основания для более значительного пересмотра в сторону понижения перспектив мировой торговли.
Это может вызвать серьезные проблемы, поскольку поддержка мировой экономике, которую оказывает глобальная торговля, уже является достаточно зыбкой. После вызванного кризисом спада на 10,4% в 2009 г. (рекорд в новейшей истории) объемы мировой торговли восстанавливались вяло. После короткого двухлетнего периода отскока в 2010-2011 гг. темпы роста мировой торговли в среднем составили всего лишь 3,6% в период с 2012 по 2018 гг. Это примерно половина среднегодовых темпов роста в течение 20 лет до кризиса – 7,1%.
Да, конечно, замедление темпов роста мировой торговли можно связать со сравнительно слабым восстановлением экономики после кризиса. Однако соотношение темпов роста мировой торговли и темпов роста мирового ВВП (этот индикатор нормализуется для различных траекторий восстановления экономики) свидетельствует об ином. Во время двух предыдущих периодов экономического подъема – 1985-1990 и 2002-2007 гг. – этот коэффициент равнялся в среднем 1,6. Иными словами, как только циклический шум отскока после рецессии стихает, мировая торговля растет примерно на 60% быстрее, чем мировой ВВП. Напротив, в ходе нынешнего подъема экономики этот усредненный коэффициент оказался равен всего лишь 1,0 за сравнимый период 2012-2018 гг.: темпы роста глобальной торговли замедлились и стали равны темпам роста мирового ВВП.
Ведутся острые дебаты о том, почему темпы роста мировой торговли столь резко замедлились в последние годы. Детальное исследование, опубликованное МВФ в конце 2016 г., объясняет это замедление в первую очередь низкими капитальными расходами бизнеса и отмечает лишь незначительное влияние протекционизма. Но в последующие два года мир сильно изменился. Дефицит капитальных расходов сохраняется (несмотря на их временное увеличение, благодаря значительному снижению налогов в таких странах, как, например, США), но одновременно заметно усиление протекционизма и сопутствующего ему негативного давления на мировые производственные цепочки. Это означает, что пора пересмотреть выводы МВФ.
Администрация президента США Дональда Трампа явно лидирует в движении от торговой либерализации и глобализации к протекционизму и фрагментации. О многом говорит одна фраза в инаугурационной речи Трамп: "Протекционизм приведет к увеличению процветания и силы". Слова быстро сменились делами. Вскоре последовали выход США из Транстихоокеанского партнерства, замена НАФТА на более дорогостоящее соглашение USMCA (Соглашение США - Мексика - Канада) и, конечно, серия повышений пошлин против Китая. Выход из Парижского климатического соглашения, угрозы выйти из Всемирной торговой организации, жалобы на участие в НАТО свидетельствуют о желании США выйти из системы многосторонних отношений (мультилатерализма) и мировой торговой системы, которые они долгое время поддерживали.
На этом фоне ускоряющееся замедление экономики в Китае становится особенно проблематичным. Последние данные о ВВП демонстрируют лишь легкое замедление в конце 2018 г. – в IV квартале годовые темпы роста составили 6,4% по сравнению с 6,5% в III квартале. Однако помесячная статистика показывает, что в декабре произошел резкий спад объема розничных продаж ключевых потребительских товаров длительного пользования, например автомобилей и мобильных телефонов. Поскольку внутренний спрос снизился, китайский импорт упал на 7,6% в течение 12 месяцев, завершившихся в декабре. Это тревожная смена тенденций: в 2017 г. импорт вырос на 16,1%. Одновременно экспорт из Китая снизился в декабре на 4,4%, поскольку вызванное введением пошлин снижение продаж на американских рынках стало, наконец-то, серьезно сказываться.
Надо ли говорить, что – в зависимости от исхода американо-китайских торговых переговоров – могут появиться новые плохие новости для китайского экспорта в США. Кроме того, несмотря на активные меры Китая, предпринимаемые для преодоления циклического спада внутренней активности, понадобится, наверное, несколько месяцев, прежде чем эти шаги начнут оказывать какой-либо эффект. Между тем, сохраняются серьезные негативные риски для китайского спроса на импорт. Все это подчеркивает главный риск для последних прогнозов МВФ: Китай – это крупнейший в мире экспортер и второй крупнейший в мире импортер. Негативное влияние Китая на уже и так слабый цикл в мировой торговле только начинает становиться очевидным.
Разрушительный эффект Брекзита может лишь усугубить эту проблему. Страны еврозоны, взятые в целом, следует сразу за Китаем в рейтинге глобальных экспортеров и чуть выше Китая с его вторым местом среди крупнейших импортеров. На экспорт в Великобританию приходится примерно 3% ВВП Евросоюза (у Бельгии, Ирландии и Нидерландов этот показатель намного выше), поэтому к вызванным Брекзитом затруднениям в глобальной торговле едва ли можно отнестись как к чему-то незначительному.
В целом в глобальном торговом цикле в 2019 г. грядет очень крупный стресс, а снижение индикаторов еще только началось. Все это подчеркивает риски значительного спада темпов роста мирового ВВП. Мир пока еще остается тесно связанным, поэтому ни одна крупная страна не станет в нем оазисом. Это относится и к США, чей 45-й президент продолжается настаивать, будто выигрывать в торговой войне легко. Может быть, и нет".