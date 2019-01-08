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Эксперты: курс рубля может ослабнуть до 70-72 рублей за доллар в 2019 году

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«Нефть России», 30.01.19, Москва, 00:01    Курс национальной российской валюты может ослабнуть до 70-72 рублей за доллар в 2019 году в случае падения цены нефти до $40 за баррель. При таком развитии событий текущий год станет еще одним годом девальвации, пишут в обзоре аналитики BCS Global Markets.
 
Подобный сценарий возможен в случае существенного дисбаланса на нефтяном рынке в связи с ненадлежащим соблюдением соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и очередного сюрприза от США с точки зрения эффективности нефтяных технологий страны, считают аналитики.
 
При реализации этого сценария рост ВВП России замедлится до 0,5-1%, инфляция на конец года может ускориться до 4,8-5%, а реальные доходы населения упадут на 0,5-1%.
 
В рамках развития событий по этому сценарию, в 2019 году российский фондовый рынок будет торговаться в диапазоне 1200-900 пунктов. Снижение цен на нефть и ослабление рубля поддержат большинство экспортеров в секторе металлургии и горной добычи, а также транспорта, прогнозируют аналитики. Это приведет к росту прибыли таких компаний, как "Алроса" и "Аэрофлот".
 
Однако в отсутствие внешних потрясений рубль удержится у отметки 62 рубля за доллар, говорится в базовом сценарии обзора. В таком случае рост ВВП РФ в 2019 году составит 1-1,5%, инфляция на конец года будет колебаться около 4,2-4,5% год к году, а реальные доходы населения вырастут на 1-1,5%.
 
Торговые войны и замедление мировой экономики
 
Второй сценарий BCS Global Markets делает упор на негативное влияние торговых войн между США и Китаем на мировую экономику в 2019 году.
 
"Если торговая сделка заключена не будет, а США введут 25% пошлину на весь китайский импорт, по истечении короткого периода времени экономика Китая замедлится до 4,5-5%. В Европе и на многих развивающихся рынках, вероятно, начнется рецессия разной степени тяжести, при этом экономика США также окажется под угрозой", - отмечают аналитики.
 
При этом сценарии рубль ослабнет еще сильнее, до 75-80 рублей за доллар. Цена на нефть марки Brent будет колебаться в широком диапазоне $30-50 за баррель. Рост ВВП России в 2019 году также замедлится до 0,5-1%. Инфляция на конец 2019 года повысится до 5,5-6%, а реальные доходы населения упадут на 2-3%.
 
"Таким образом, российская экономика будет чувствовать нарастающее давление, однако, по сравнению с другими развивающимися рынками, оно будет ограниченным", - считают эксперты.
 
Несколько секторов российского рынка могут пострадать меньше остальных. В частности, бумаги золотодобывающих компаний могут даже показать сильную динамику, в то время как негатив, вероятно, будет ограничен секторами электроэнергетики и удобрений.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559579/

Россия три года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
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Эксперты: курс рубля может ослабнуть до 70-72 рублей за доллар в 2019 году

«Нефть России», 30.01.19, Москва, 00:01   Курс национальной российской валюты может ослабнуть до 70-72 рублей за доллар в 2019 году в случае падения цены нефти до $40 за баррель. При таком развитии событий текущий год станет еще одним годом девальвации, пишут в обзоре аналитики BCS Global Markets.
 
Подобный сценарий возможен в случае существенного дисбаланса на нефтяном рынке в связи с ненадлежащим соблюдением соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и очередного сюрприза от США с точки зрения эффективности нефтяных технологий страны, считают аналитики.
 
При реализации этого сценария рост ВВП России замедлится до 0,5-1%, инфляция на конец года может ускориться до 4,8-5%, а реальные доходы населения упадут на 0,5-1%.
 
В рамках развития событий по этому сценарию, в 2019 году российский фондовый рынок будет торговаться в диапазоне 1200-900 пунктов. Снижение цен на нефть и ослабление рубля поддержат большинство экспортеров в секторе металлургии и горной добычи, а также транспорта, прогнозируют аналитики. Это приведет к росту прибыли таких компаний, как "Алроса" и "Аэрофлот".
 
Однако в отсутствие внешних потрясений рубль удержится у отметки 62 рубля за доллар, говорится в базовом сценарии обзора. В таком случае рост ВВП РФ в 2019 году составит 1-1,5%, инфляция на конец года будет колебаться около 4,2-4,5% год к году, а реальные доходы населения вырастут на 1-1,5%.
 
Торговые войны и замедление мировой экономики
 
Второй сценарий BCS Global Markets делает упор на негативное влияние торговых войн между США и Китаем на мировую экономику в 2019 году.
 
"Если торговая сделка заключена не будет, а США введут 25% пошлину на весь китайский импорт, по истечении короткого периода времени экономика Китая замедлится до 4,5-5%. В Европе и на многих развивающихся рынках, вероятно, начнется рецессия разной степени тяжести, при этом экономика США также окажется под угрозой", - отмечают аналитики.
 
При этом сценарии рубль ослабнет еще сильнее, до 75-80 рублей за доллар. Цена на нефть марки Brent будет колебаться в широком диапазоне $30-50 за баррель. Рост ВВП России в 2019 году также замедлится до 0,5-1%. Инфляция на конец 2019 года повысится до 5,5-6%, а реальные доходы населения упадут на 2-3%.
 
"Таким образом, российская экономика будет чувствовать нарастающее давление, однако, по сравнению с другими развивающимися рынками, оно будет ограниченным", - считают эксперты.
 
Несколько секторов российского рынка могут пострадать меньше остальных. В частности, бумаги золотодобывающих компаний могут даже показать сильную динамику, в то время как негатив, вероятно, будет ограничен секторами электроэнергетики и удобрений.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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