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Россия три года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
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«Нефть России», 29.01.19, Москва, 15:56 Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, объем импортируемой Китаем сырой нефти по итогам 2018 года вырос на 10%, до 462 миллионов тонн. Среди них - 71,5 миллионов тонн из России, что на 19,7% больше показателя 2017 года. На долю России приходится 15,47% объема импорта черного топлива в Китай.
Россия 3 года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Введение в эксплуатацию нового нефтепровода сократило расстояние и себестоимость доставки сырой нефти, что еще больше усилило преимущества российской нефти на китайском рынке и привело к непрерывному увеличению ее потребления.
В 2016 года РФ с 52,38 миллиона тонн сырой нефти, опередив Саудовскую Аравию, стала крупнейшим поставщиком этого вида топлива в Китай. С того момента эта цифра продолжает расти. По итогам 2017 года объем импортируемой Китаем из России сырой нефти достиг 59,8 миллиона тонн, что на 13,95% больше показателя 2016 года.
Китайско-российский нефтепровод, как один из 4-х энергоресурсных коридоров стратегического значения и самый мощный в Китае сухопутный нефтепровод, сейчас функционирует для обеспечения национальной безопасности в области энергических ресурсов.