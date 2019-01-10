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Первую нитку "Северного потока— 2" планируют построить к ноябрю
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«Нефть России», 29.01.19, Москва, 15:45 Строительство первой нитки "Северного потока — 2" будет завершено в ноябре, второй - в декабре, сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.
"Строительство первой нитки будет завершено в ноябре, второй - в декабре", - сказал Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.