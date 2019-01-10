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ЕС не обойтись без "Северного потока — 2", заявили в OMV
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«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:59 Европа не сможет обойтись без проекта "Северный поток — 2", нельзя допустить его остановки, заявил во вторник РИА Новости член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.
Газета Handelsblatt в воскресенье со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщила, что США потребовали от Евросоюза предпринять активные действия против "Северного потока — 2".
"Я не думаю, что мы в Европе сможем обойтись без "Северного потока — 2". Спрос на импорт газа будет только расти, понадобится не только "Северный поток — 2", но и сверх того дополнительные поставки газа. Если европейцы видят факты, то им нельзя допустить остановки проекта", - сказал Ляйтнер.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.