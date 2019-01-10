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Газопроводы

ЕС не обойтись без "Северного потока — 2", заявили в OMV

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«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:59     Европа не сможет обойтись без проекта "Северный поток — 2", нельзя допустить его остановки, заявил во вторник РИА Новости член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.
 
Газета Handelsblatt в воскресенье со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщила, что США потребовали от Евросоюза предпринять активные действия против "Северного потока — 2".
 
"Я не думаю, что мы в Европе сможем обойтись без "Северного потока — 2". Спрос на импорт газа будет только расти, понадобится не только "Северный поток — 2", но и сверх того дополнительные поставки газа. Если европейцы видят факты, то им нельзя допустить остановки проекта", - сказал Ляйтнер.
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559572/

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15:56 · Россия три года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
15:45 · Первую нитку "Северного потока— 2" планируют построить к ноябрю
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ЕС не обойтись без "Северного потока — 2", заявили в OMV

«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:59    Европа не сможет обойтись без проекта "Северный поток — 2", нельзя допустить его остановки, заявил во вторник РИА Новости член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.
 
Газета Handelsblatt в воскресенье со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщила, что США потребовали от Евросоюза предпринять активные действия против "Северного потока — 2".
 
"Я не думаю, что мы в Европе сможем обойтись без "Северного потока — 2". Спрос на импорт газа будет только расти, понадобится не только "Северный поток — 2", но и сверх того дополнительные поставки газа. Если европейцы видят факты, то им нельзя допустить остановки проекта", - сказал Ляйтнер.
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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