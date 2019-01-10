«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:59 Европа не сможет обойтись без проекта "Северный поток — 2", нельзя допустить его остановки, заявил во вторник РИА Новости член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.



Газета Handelsblatt в воскресенье со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщила, что США потребовали от Евросоюза предпринять активные действия против "Северного потока — 2".



"Я не думаю, что мы в Европе сможем обойтись без "Северного потока — 2". Спрос на импорт газа будет только расти, понадобится не только "Северный поток — 2", но и сверх того дополнительные поставки газа. Если европейцы видят факты, то им нельзя допустить остановки проекта", - сказал Ляйтнер.



Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559572/ Источник: РИА «Новости» ← Минфин РФ не исключил проблем с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией на $3 млрд Первую нитку "Северного потока— 2" планируют построить к ноябрю → Новости net.finam.ru