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Инвестиции, финансы

Минфин РФ не исключил проблем с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией на $3 млрд

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«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:51    Проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд, возможны вследствие политического кризиса в республике. Однако пока просрочек по платежам не было, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
 
"Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно", - сказал Сторчак.
 
По его словам, ближайший платеж намечен на конец марта - более $100 млн.
 
"У нас платежи - сентябрь и март. Просроченных сумм нет", - подчеркнул замминистра. Последний платеж состоялся 30 сентября.
 
В ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.
 
Пока у Венесуэлы сохраняется льготный период по госдолгу перед Россией, отметил Сторчак. "В последний раз достаточно крупная сумма [платежа] была - больше $100 млн. Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга", - пояснил замглавы Минфина.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559571/

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Минфин РФ не исключил проблем с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией на $3 млрд

«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:51   Проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд, возможны вследствие политического кризиса в республике. Однако пока просрочек по платежам не было, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
 
"Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно", - сказал Сторчак.
 
По его словам, ближайший платеж намечен на конец марта - более $100 млн.
 
"У нас платежи - сентябрь и март. Просроченных сумм нет", - подчеркнул замминистра. Последний платеж состоялся 30 сентября.
 
В ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.
 
Пока у Венесуэлы сохраняется льготный период по госдолгу перед Россией, отметил Сторчак. "В последний раз достаточно крупная сумма [платежа] была - больше $100 млн. Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга", - пояснил замглавы Минфина.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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