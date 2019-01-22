«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:51 Проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд, возможны вследствие политического кризиса в республике. Однако пока просрочек по платежам не было, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.



"Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно", - сказал Сторчак.



По его словам, ближайший платеж намечен на конец марта - более $100 млн.



"У нас платежи - сентябрь и март. Просроченных сумм нет", - подчеркнул замминистра. Последний платеж состоялся 30 сентября.



В ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.



Пока у Венесуэлы сохраняется льготный период по госдолгу перед Россией, отметил Сторчак. "В последний раз достаточно крупная сумма [платежа] была - больше $100 млн. Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга", - пояснил замглавы Минфина.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559571/ Источник: "ТАСС" ← Президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста ЕС не обойтись без "Северного потока — 2", заявили в OMV → Новости net.finam.ru