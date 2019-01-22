|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
Минфин РФ не исключил проблем с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией на $3 млрд
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-15
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,02 сек.
«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:51 Проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд, возможны вследствие политического кризиса в республике. Однако пока просрочек по платежам не было, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно", - сказал Сторчак.
По его словам, ближайший платеж намечен на конец марта - более $100 млн.
"У нас платежи - сентябрь и март. Просроченных сумм нет", - подчеркнул замминистра. Последний платеж состоялся 30 сентября.
В ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.
Пока у Венесуэлы сохраняется льготный период по госдолгу перед Россией, отметил Сторчак. "В последний раз достаточно крупная сумма [платежа] была - больше $100 млн. Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга", - пояснил замглавы Минфина.