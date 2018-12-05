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Саудовская Аравия планирует более значительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+
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«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:36 Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что королевство рассчитывает вновь сократить добычу нефти в феврале и сохранять производство в течение шести месяцев "значительно ниже" уровня добычи, утвержденного в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.
Саудовская Аравия нацелена на добычу 10,2 млн баррелей нефти в сутки в январе и намерена снизить добычу до 10,1 млн б/с в следующем месяце, сказал аль-Фалих.
В соответствии с соглашением ОПЕК+ лимит добычи для саудитов составляет 10,33 млн б/с.
Уровень производства в Саудовской Аравия "будет намного ниже добровольного предела, на который мы согласились", и будет оставаться ниже лимита "в течение всех шести месяцев" действия декабрьского соглашения о сокращении добычи, заявил министр в интервью Bloomberg Television в Эр-Рияде.
Как сообщали "Вести.Экономика", в начале декабря ОПЕК и другие нефтепроизводители, включая Россию, договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с января, чтобы поддержать цены на нефть.
"Спрос начнет расти в конце I квартала и во II квартале", - сказал аль-Фалих.
Влияние сокращения производства ОПЕК+ "будет распространяться на мировые рынки в течение следующих нескольких недель", добавил он.
По словам аль-Фалиха, Саудовская Аравия и ее союзники стремятся сократить запасы нефти до уровня ниже среднего пятилетнего показателя.
"Мы собираемся сделать это, обеспечив, чтобы предложение было ниже спроса в 2019 году", - отметил он.