«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:26 "Газпром" сохранит объем экспорта газа в ЕС на уровне 200 млрд куб. метров в следующие несколько лет, заявила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Европейской газовой конференции. В Европе высокий спрос на газ и это "новая реальность".



"Мы установили рекорд поставок газа в 2018 г. - более 200 млрд куб. метров. Мне кажется, что эта цифра показывает новую реальность. И я не думаю, что мы снизим эти объемы в следующие несколько лет", - отметила Бурмистрова.



"Газпром" в 2018 г. обновил рекорд экспорта газа в ЕС третий год подряд.



Доля "Газпрома" на рынке Европы в 2018 г. выросла до нового рекорда в 36%, в 2017 г. - до 34,7% с 33,1% в 2016 г. К 2030 г. доля российского природного газа в Европе вырастет до 35-38%, к 2035 г. - до 38-41%, прогнозируют аналитические агентства IHS и Wood Mackenzie.



Американские производители СПГ понимают важность российского газа для ЕС несмотря на громкие призывы президента США Дональда Трампа к европейцам отказаться от поставок из РФ.



Европа в будущем будет нуждаться как в поставках российского газа, так и сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США, считает вице-президент по стратегии американской Cheniere Energy Эндрю Уолкер.



"Европа в долгосрочной перспективе нуждается в поставках СПГ. Существует выбор - российский газ или СПГ, разумно иметь оба (источника поставок – ред.)", - сказал Уолкер, выступая на Европейской газовой конференции.



Доля российского газа вырастет с текущих 36% до 41% к 2035 г., по оценке Cheniere Energy.



Надежные поставки такого объема российского газа в ЕС обеспечат строящиеся трубопроводы – "Северный поток-2" и "Турецкий поток".



"Газпром" намерен начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 г.



Газопровод "Северный поток-2" из двух ниток пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м газа в год, минимальный срок эксплуатации - 50 лет.



Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком" такой же мощности. Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано в конце 2019 г.



Объем мощности "Северного потока-2" - 55 млрд куб. м, второй нитки "Турецкого потока", предназначенной для Европы, - 15,75 млрд куб. м газа в год.

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