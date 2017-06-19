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Эксперт рассказал о прекращении прироста извлекаемых запасов нефти

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«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:14    Прирост запасов нефти в 2018 году, по предварительным данным, прекратился, сообщил гендиректор ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт" (ВНИГНИ) Павел Мельников на научной конференции в Новосибирске во вторник.

"Прирост извлекаемых запасов нефти у нас падает с 2012 года, падает практически последовательно, в то же время добыча медленно, но неуклонно росла. В результате (окончательные цифры по 2018 году будут ближе к сентябрю) ожидаемые цифры 2018 года таковы, что в конце концов не происходит даже простого восполнения запасов. Из этих 524 млн тонн (извлекаемых запасов по итогам 2018г - ИФ) чуть меньше половины - рентабельные запасы", - сказал он.
 
Остальные запасы, сказал он, будет введены "по-видимому, очень нескоро"
 
В то же время, отметил он, ресурсная база нефтедобычи в РФ достаточно велика, основной остается Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (24 млрд тонн), на втором месте - перспективная Лено-Тунгусская (7,5 млрд тонн).
 
Мельников также отметил, что на этом фоне сохраняется проблема недостаточного объема геологоразведочных работ, в результате лицензии выдаются на слабоизученные участки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559567/

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Эксперт рассказал о прекращении прироста извлекаемых запасов нефти

«Нефть России», 29.01.19, Москва, 13:14   Прирост запасов нефти в 2018 году, по предварительным данным, прекратился, сообщил гендиректор ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт" (ВНИГНИ) Павел Мельников на научной конференции в Новосибирске во вторник.

"Прирост извлекаемых запасов нефти у нас падает с 2012 года, падает практически последовательно, в то же время добыча медленно, но неуклонно росла. В результате (окончательные цифры по 2018 году будут ближе к сентябрю) ожидаемые цифры 2018 года таковы, что в конце концов не происходит даже простого восполнения запасов. Из этих 524 млн тонн (извлекаемых запасов по итогам 2018г - ИФ) чуть меньше половины - рентабельные запасы", - сказал он.
 
Остальные запасы, сказал он, будет введены "по-видимому, очень нескоро"
 
В то же время, отметил он, ресурсная база нефтедобычи в РФ достаточно велика, основной остается Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (24 млрд тонн), на втором месте - перспективная Лено-Тунгусская (7,5 млрд тонн).
 
Мельников также отметил, что на этом фоне сохраняется проблема недостаточного объема геологоразведочных работ, в результате лицензии выдаются на слабоизученные участки.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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