«Нефть России», 29.01.19, Москва, 08:43 Казначейство США намерено поддерживать увеличение объема продаж долгосрочных долговых обязательств для финансирования растущего бюджетного дефицита правительства, а новые выпуски, согласно прогнозам, превысят $1 трлн второй год подряд.



Долг США, который держат инвесторы, достигает почти $16 трлн и будет расти такими же темпами в ближайшие годы, утверждают стратеги, опрошенные Bloomberg.



В целом госдолг США вырос более чем на $1,2 трлн до $21,516 трлн по итогам 2018 финансового года, завершившегося в сентябре 2018 г.



Многие стратеги в компаниях - первичные дилеры - прогнозируют, что Казначейство США сможет поддерживать продажи облигаций и векселей на рекордно высоком уровне, который был достигнут в последние месяцы. Общая сумма ценных бумаг на 3, 10 и 30 лет, которые будут предложены на аукционах по рефинансированию на следующей неделе, оценивается большинством дилеров в $84 млрд. Это на $1 млрд больше, чем общая сумма погашения бумаг этих сроков три месяца назад.



Увеличенное предложение казначейских ценных бумаг следует за сокращением налогов и увеличением государственных расходов, проводимыми администрацией Трампа. Это омрачает фискальные перспективы, которые уже внушают беспокойство в связи с ростом расходов по программе льгот и повышением затрат на обслуживание "бумажного" долга США, достигшего $16 трлн.



Общая чистая новая эмиссия бумаг Казначейства США в 2018 г. составила $1,34 трлн, что более чем вдвое превышает уровень 2017 г. - около $550 млрд. По прогнозам Стивена Зенга из Deutsche Bank, в 2019 г. эмиссия составит $1,4 трлн. По его оценке, в ближайшие 4 года ежегодный выпуск госбумаг США будет варьироваться от $1,25 трлн до $1,4 трлн.



Дефицит бюджета США в 2018 финансовому году достиг шестилетнего максимума - около $780 млрд, и бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что дефицит достигнет $973 млрд в 2019 г. и $1 трлн в следующем году. По данным CBO, в течение следующего десятилетия правительство США потратит около $7 трлн только на обслуживание государственного долга. Несмотря на поток предложения Казначейства США, доходность казначейских облигаций не выросла, поскольку не снизился спрос на самые безопасные в мире ценные бумаги, которые также выступают в качестве глобального ориентира. Но ситуация может резко измениться при первых признаках шторма на рынке.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559562/ Источник: Вести ← Саудиты подготовили план модернизации королевства на $500 млрд Новости net.finam.ru