|
Новости oilru.com
Экономика
Саудиты подготовили план модернизации королевства на $500 млрд
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 29.01.19, Москва, 03:42 Чиновники Саудовской Аравии объявили об амбициозной инвестиционной программе, в рамках которой предполагаются модернизация и диверсификация экономики королевства, повышение роли предприятий частного сектора и промышленного производства для его ВВП.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что богатое нефтью королевство стремится снизить зависимость от энергетического экспорта в ближайшие 10 лет, расширив внутреннее производство. Его замечания прозвучали в тот момент, когда правительство в Эр-Рияде ищет инвестиции в размере почти $500 млрд, которые позволяют модернизировать саудовскую экономику.
План развития, представленный саудитами в эти выходные, направлен на диверсификацию экономики королевства, повышение финансовой устойчивости и ослабление зависимости от нестабильных мировых цен на энергоносители.
Аль-Фалих сказал, что новые инвестиции будут проведены в рамках Программы промышленного развития, которая является частью плана "Видение-2030", объявленного правительством Саудовской Аравии ранее. Этот план был представлен кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, который недавно оказался в центре крупного международного скандала.
Бин Салман был активным сторонником постепенной модернизации экономики Саудовской Аравии и ее социальной жизни. Его план "Видение-2030" и недавно объявленная инвестиционная программа должны создать тысячи рабочих мест в ненефтяном секторе и увеличить располагаемые доходы граждан Саудовской Аравии.
"Эта амбициозная программа объемом 1,6 трлн саудовских риалов рассчитана на 10 лет, поэтому у нас есть время на ее реализацию", - сказал аль-Фалих.
Некоторые говорят, что Саудовская Аравия может стать следующим крупным игроком на Ближнем Востоке с точки зрения производства потребительских товаров, таких как одежда. Так же как Турция и Пакистан, среди других региональных экономик, которые заметно улучшили экспорт потребительских товаров за последние 20 лет, составив конкуренцию такому тяжеловесу в потребительских товарах, как Китай.
Аль-Фалих заявил, что новая программа будет привлекать инвестиции из внутренних и из международных источников. В ближайшее время пройдет обсуждение ряда частей плана, поскольку первые инвестиции в саудовские заводы, горнодобывающую промышленность, энергетику и транспорт уже сделаны.
В рамках второго этапа плана, реализация которого начнется позже, предполагается укрепление военно-промышленного комплекса королевства, химической и нефтехимической промышленности, а также малого бизнеса, сказал аль-Фалих.
Со своей стороны, министр транспорта Набиль аль-Амуди отметил, что Саудовская Аравия рассчитывает построить новые железные дороги протяженностью около 2 тыс. км (1250 миль) и начать 60 новых инфраструктурных проектов, включая 5 аэропортов. По словам министра, эта часть плана будет стоить около 135 млрд риалов ($36,18 млрд).
"Мы стремимся, чтобы к 2020 году сектор логистики внес 221 млрд риалов в ВВП", - сказал аль-Амуди.
Эти заявления вышли после нескольких лет дефицита бюджета и вялой экономической экспансии в Саудовской Аравии. Массовое падение мировых цен на нефть привело к снижению доходов саудовского бюджета в конце 2014 г., с тех пор финансы королевства не восстановились, несмотря на восстановление цен на нефть.
В 2017 г. экономика Саудовской Аравии переживала спад и вернулась к умеренному росту на 1,15% во II квартале 2018 г., ускорившись до 2,5% в IV квартале того же года. Однако цены на нефть снова упали в конце 2018 г., а сокращение добычи ОПЕК оказали скромную поддержку рынку.
Аль-Фалих ожидает львиную долю инвестиций от частного сектора, при этом расходы бюджета Саудовской Аравии будут играть второстепенную роль.
Между тем, бин Салман ожидает, что его план "Видение-2030" будет главным образом обусловлен иностранными инвестициями. Эр-Рияд пытается постепенно улучшать международные отношения с Западом и в Азии после прошлогодних конфликтов. Правительство Саудовской Аравии планирует улучшить транспортную инфраструктуру. Оно ожидает, что новые дороги, морские порты, железные дороги и аэропорты будут эксплуатироваться в основном предприятиями частного сектора. Кабинет министров занял классическую либеральную позицию по поводу своих планов, заявив, что правительство будет играть роль регулятора в модернизированной экономике.