«Нефть России», 29.01.19, Москва, 03:42 Чиновники Саудовской Аравии объявили об амбициозной инвестиционной программе, в рамках которой предполагаются модернизация и диверсификация экономики королевства, повышение роли предприятий частного сектора и промышленного производства для его ВВП.



Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что богатое нефтью королевство стремится снизить зависимость от энергетического экспорта в ближайшие 10 лет, расширив внутреннее производство. Его замечания прозвучали в тот момент, когда правительство в Эр-Рияде ищет инвестиции в размере почти $500 млрд, которые позволяют модернизировать саудовскую экономику.



План развития, представленный саудитами в эти выходные, направлен на диверсификацию экономики королевства, повышение финансовой устойчивости и ослабление зависимости от нестабильных мировых цен на энергоносители.



Аль-Фалих сказал, что новые инвестиции будут проведены в рамках Программы промышленного развития, которая является частью плана "Видение-2030", объявленного правительством Саудовской Аравии ранее. Этот план был представлен кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, который недавно оказался в центре крупного международного скандала.



Бин Салман был активным сторонником постепенной модернизации экономики Саудовской Аравии и ее социальной жизни. Его план "Видение-2030" и недавно объявленная инвестиционная программа должны создать тысячи рабочих мест в ненефтяном секторе и увеличить располагаемые доходы граждан Саудовской Аравии.



"Эта амбициозная программа объемом 1,6 трлн саудовских риалов рассчитана на 10 лет, поэтому у нас есть время на ее реализацию", - сказал аль-Фалих.



Некоторые говорят, что Саудовская Аравия может стать следующим крупным игроком на Ближнем Востоке с точки зрения производства потребительских товаров, таких как одежда. Так же как Турция и Пакистан, среди других региональных экономик, которые заметно улучшили экспорт потребительских товаров за последние 20 лет, составив конкуренцию такому тяжеловесу в потребительских товарах, как Китай.



Аль-Фалих заявил, что новая программа будет привлекать инвестиции из внутренних и из международных источников. В ближайшее время пройдет обсуждение ряда частей плана, поскольку первые инвестиции в саудовские заводы, горнодобывающую промышленность, энергетику и транспорт уже сделаны.



В рамках второго этапа плана, реализация которого начнется позже, предполагается укрепление военно-промышленного комплекса королевства, химической и нефтехимической промышленности, а также малого бизнеса, сказал аль-Фалих.



Со своей стороны, министр транспорта Набиль аль-Амуди отметил, что Саудовская Аравия рассчитывает построить новые железные дороги протяженностью около 2 тыс. км (1250 миль) и начать 60 новых инфраструктурных проектов, включая 5 аэропортов. По словам министра, эта часть плана будет стоить около 135 млрд риалов ($36,18 млрд).



"Мы стремимся, чтобы к 2020 году сектор логистики внес 221 млрд риалов в ВВП", - сказал аль-Амуди.



Эти заявления вышли после нескольких лет дефицита бюджета и вялой экономической экспансии в Саудовской Аравии. Массовое падение мировых цен на нефть привело к снижению доходов саудовского бюджета в конце 2014 г., с тех пор финансы королевства не восстановились, несмотря на восстановление цен на нефть.



В 2017 г. экономика Саудовской Аравии переживала спад и вернулась к умеренному росту на 1,15% во II квартале 2018 г., ускорившись до 2,5% в IV квартале того же года. Однако цены на нефть снова упали в конце 2018 г., а сокращение добычи ОПЕК оказали скромную поддержку рынку.



Аль-Фалих ожидает львиную долю инвестиций от частного сектора, при этом расходы бюджета Саудовской Аравии будут играть второстепенную роль.



Между тем, бин Салман ожидает, что его план "Видение-2030" будет главным образом обусловлен иностранными инвестициями. Эр-Рияд пытается постепенно улучшать международные отношения с Западом и в Азии после прошлогодних конфликтов. Правительство Саудовской Аравии планирует улучшить транспортную инфраструктуру. Оно ожидает, что новые дороги, морские порты, железные дороги и аэропорты будут эксплуатироваться в основном предприятиями частного сектора. Кабинет министров занял классическую либеральную позицию по поводу своих планов, заявив, что правительство будет играть роль регулятора в модернизированной экономике.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559561/ Источник: Вести ← Производитель СПГ из США признал необходимость поставок газа из РФ в Европу США выпустят долговые бумаги на $1 трлн 2-й год подряд → Новости net.finam.ru