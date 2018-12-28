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Производитель СПГ из США признал необходимость поставок газа из РФ в Европу

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«Нефть России», 28.01.19, Москва, 16:09    Европа в будущем будет нуждаться как в поставках российского газа, так и сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США, считает вице-президент по стратегии американской Cheniere Energy Эндрю Уолкер.
 
"Европа в долгосрочной перспективе нуждается в поставках СПГ. Существует выбор - российский газ или СПГ, разумно иметь оба (источника поставок)", - сказал Уолкер, выступая на Европейской газовой конференции.
 
Доля российского газа вырастет с текущих 36% до 41% к 2035 г., говорится в презентации Уолкера. Данные по спросу и предложению на газовом рынке говорят о том, что спрос на импорт СПГ также будет расти, отметил он.
 
ЕС значительно увеличила импорт СПГ в декабре - до 7,1 млн тонн со среднего значения 6,7 млн тонн в месяц. Поставки СПГ в Европу в среднем растут на 4,5 млн тонн в год и к 2035 г. могут вырасти до 115 млн тонн в год с 50 млн тонн в 2018 г., уточнил Уолкер.
 
"Атлантический регион - лучшее место для торговли СПГ, США будут обеспечивать около 50% поставок СПГ в этом регионе к началу 2020-х гг. Текущая динамика показывает, что роль США в поставках СПГ в Европу и в другие регионы будет расти", - сказал эксперт.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559558/

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16:09 · Производитель СПГ из США признал необходимость поставок газа из РФ в Европу
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Производитель СПГ из США признал необходимость поставок газа из РФ в Европу

«Нефть России», 28.01.19, Москва, 16:09   Европа в будущем будет нуждаться как в поставках российского газа, так и сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США, считает вице-президент по стратегии американской Cheniere Energy Эндрю Уолкер.
 
"Европа в долгосрочной перспективе нуждается в поставках СПГ. Существует выбор - российский газ или СПГ, разумно иметь оба (источника поставок)", - сказал Уолкер, выступая на Европейской газовой конференции.
 
Доля российского газа вырастет с текущих 36% до 41% к 2035 г., говорится в презентации Уолкера. Данные по спросу и предложению на газовом рынке говорят о том, что спрос на импорт СПГ также будет расти, отметил он.
 
ЕС значительно увеличила импорт СПГ в декабре - до 7,1 млн тонн со среднего значения 6,7 млн тонн в месяц. Поставки СПГ в Европу в среднем растут на 4,5 млн тонн в год и к 2035 г. могут вырасти до 115 млн тонн в год с 50 млн тонн в 2018 г., уточнил Уолкер.
 
"Атлантический регион - лучшее место для торговли СПГ, США будут обеспечивать около 50% поставок СПГ в этом регионе к началу 2020-х гг. Текущая динамика показывает, что роль США в поставках СПГ в Европу и в другие регионы будет расти", - сказал эксперт.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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