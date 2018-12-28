«Нефть России», 28.01.19, Москва, 16:09 Европа в будущем будет нуждаться как в поставках российского газа, так и сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США, считает вице-президент по стратегии американской Cheniere Energy Эндрю Уолкер.



"Европа в долгосрочной перспективе нуждается в поставках СПГ. Существует выбор - российский газ или СПГ, разумно иметь оба (источника поставок)", - сказал Уолкер, выступая на Европейской газовой конференции.



Доля российского газа вырастет с текущих 36% до 41% к 2035 г., говорится в презентации Уолкера. Данные по спросу и предложению на газовом рынке говорят о том, что спрос на импорт СПГ также будет расти, отметил он.



ЕС значительно увеличила импорт СПГ в декабре - до 7,1 млн тонн со среднего значения 6,7 млн тонн в месяц. Поставки СПГ в Европу в среднем растут на 4,5 млн тонн в год и к 2035 г. могут вырасти до 115 млн тонн в год с 50 млн тонн в 2018 г., уточнил Уолкер.



"Атлантический регион - лучшее место для торговли СПГ, США будут обеспечивать около 50% поставок СПГ в этом регионе к началу 2020-х гг. Текущая динамика показывает, что роль США в поставках СПГ в Европу и в другие регионы будет расти", - сказал эксперт.

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