Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 28 января 2019 года, понедельник , 13:42:39 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    65.92 0    74.63 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1281.03 Мб информации:

  • 541874 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Газопроводы

Варшаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic Pipe

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 28.01.19, Москва, 13:06     Проект Варшавы по строительству газопровода Baltic Pipe из Норвегии через Данию в Польшу, чтобы снабжать Польшу и соседние страны норвежским, а не российским газом, надо все же будет согласовывать с "Газпромом", обратила внимание газета The Financial Times.
 
В водах Балтики Baltic Pipe пересечется с газопроводом Nord Stream 2, против реализации которого боролась Польша, пишет FT.
 
"Пересечение с Nord Stream 2 ("Северный поток-2" - ИФ) очень важно", - сказал FT аналитик по энергетике варшавского консультанта Polityka Insight Роберт Томашевский. - Gaz-System надо будет заключить соглашение с "Газпромом" по этому вопросу. Это технический вопрос, но я могу представить себе ситуацию, в которой "Газпром" мог бы отсрочить его или сделать весь этот процесс более длительным".
 
Как сообщалось, в ноябре 2018 года операторы по транспортировке газа Польши и Дании Gaz-System и Energinet приняли инвестиционные решения и договорились о совместном строительстве газопровода Baltic Pipe. Этот трубопровод протяженностью 900 км позволит поставлять до 10 млрд куб. м природного газа в год из Норвегии через Данию в Польшу и другие страны региона, а также осуществлять поставки газа из Польши в Данию и Швецию. Поставку газа предполагается начать в октябре 2022 года. Стоимость газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, затраты поделят поровну между собой Energinet и Gaz-System.
 
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559557/

S&P подсчитало потери США от рекордного шатдауна
Просмотров: 122
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Варшаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic Pipe

«Нефть России», 28.01.19, Москва, 13:06    Проект Варшавы по строительству газопровода Baltic Pipe из Норвегии через Данию в Польшу, чтобы снабжать Польшу и соседние страны норвежским, а не российским газом, надо все же будет согласовывать с "Газпромом", обратила внимание газета The Financial Times.
 
В водах Балтики Baltic Pipe пересечется с газопроводом Nord Stream 2, против реализации которого боролась Польша, пишет FT.
 
"Пересечение с Nord Stream 2 ("Северный поток-2" - ИФ) очень важно", - сказал FT аналитик по энергетике варшавского консультанта Polityka Insight Роберт Томашевский. - Gaz-System надо будет заключить соглашение с "Газпромом" по этому вопросу. Это технический вопрос, но я могу представить себе ситуацию, в которой "Газпром" мог бы отсрочить его или сделать весь этот процесс более длительным".
 
Как сообщалось, в ноябре 2018 года операторы по транспортировке газа Польши и Дании Gaz-System и Energinet приняли инвестиционные решения и договорились о совместном строительстве газопровода Baltic Pipe. Этот трубопровод протяженностью 900 км позволит поставлять до 10 млрд куб. м природного газа в год из Норвегии через Данию в Польшу и другие страны региона, а также осуществлять поставки газа из Польши в Данию и Швецию. Поставку газа предполагается начать в октябре 2022 года. Стоимость газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, затраты поделят поровну между собой Energinet и Gaz-System.
 
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Ноябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Декабрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Январь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   