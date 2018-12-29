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Варшаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic Pipe
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«Нефть России», 28.01.19, Москва, 13:06 Проект Варшавы по строительству газопровода Baltic Pipe из Норвегии через Данию в Польшу, чтобы снабжать Польшу и соседние страны норвежским, а не российским газом, надо все же будет согласовывать с "Газпромом", обратила внимание газета The Financial Times.
В водах Балтики Baltic Pipe пересечется с газопроводом Nord Stream 2, против реализации которого боролась Польша, пишет FT.
"Пересечение с Nord Stream 2 ("Северный поток-2" - ИФ) очень важно", - сказал FT аналитик по энергетике варшавского консультанта Polityka Insight Роберт Томашевский. - Gaz-System надо будет заключить соглашение с "Газпромом" по этому вопросу. Это технический вопрос, но я могу представить себе ситуацию, в которой "Газпром" мог бы отсрочить его или сделать весь этот процесс более длительным".
Как сообщалось, в ноябре 2018 года операторы по транспортировке газа Польши и Дании Gaz-System и Energinet приняли инвестиционные решения и договорились о совместном строительстве газопровода Baltic Pipe. Этот трубопровод протяженностью 900 км позволит поставлять до 10 млрд куб. м природного газа в год из Норвегии через Данию в Польшу и другие страны региона, а также осуществлять поставки газа из Польши в Данию и Швецию. Поставку газа предполагается начать в октябре 2022 года. Стоимость газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, затраты поделят поровну между собой Energinet и Gaz-System.
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.