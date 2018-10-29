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«Нефть России», 28.01.19, Москва, 12:37 Экономика США потеряла не менее $6 млрд за время приостановки работы федерального правительства, подсчитало S&P Global Ratings. 35-дневный Shutdown ударил по производительности и экономической активности бизнеса.
Президент Дональд Трамп в пятницу, 25 января, согласился прекратить 35-дневный простой правительства и приостановку финансирования бюджетников. Трамп так и не добился от Конгресса, где доминируют демократы, получения $5,7 млрд на постройку стены вдоль границы с Мексикой.
Shutdown стал самым продолжительным в истории США и затронул 9 из 15 министерств, и многие федеральные агентства, включая некоторые независимые агентства, такие как Агентство по охране окружающей среды.
"Хотя Shutdown закончился, он скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках", - отмечает S&P.
Частичное закрытие правительства США может снизить доходы и денежные потоки частных подрядчиков государственных услуг. Большинство крупных поставщиков государственных услуг получают основную часть своих доходов от министерства обороны США.
Тем не менее, остальные поставщики-партнеры правительства также пострадали. Так, две крупнейшие фирмы, Leidos Holdings Inc. и SAIC, обеспечивают более 35% своих продаж для гражданских правительственных агентств. SAIC недавно объявила, что теряет около $10 млн продаж в неделю из-за остановки работы правительства, указав, что это затрагивает около 30-35% бизнеса гражданского правительства и что правительство должно ей $50 млн. Многие из небольших частных компаний также сильно зависимы от гражданских государственных учреждений.
Ранее совет экономических консультаций правительства США оценил потери в первом квартале 2019 г. в 0,1% ВВП страны. Экономисты S&P Global ожидают, что реальный ВВП США вырастет на 2,9% в 2018 г., на 2,3% в 2019 г. и на 1,8% в 2020 г., с вероятностью 15-20%, что США вернутся в рецессию в следующем году.