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«Нефть России», 28.01.19, Москва, 09:45 Завершение контракта о транзите газа в Европу с Россией приведет к падению экономики Украины, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, в случае потери транзита российского газа Киеву придется платить огромные средства на содержание недействующего газопровода.
"Первого января (2020 года. — Прим. ред.) заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объемы. Для того чтобы обслуживать даже пустую трубу, нам нужно три миллиарда долларов в год. Теперь не будет ничего — договор новый не заключают. С чем мы останемся?" — посетовал он.
Транзитный вопрос
На прошлой неделе в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа после 2019 года.
ЕК представила свое предложение по формату будущего контракта между Россией и Украиной: он должен быть подписан на срок более десяти лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС.
В свою очередь, министр энергетики Александр Новак заявил, что контракт должен быть коммерчески привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным. Кроме того, Украина должна представить четкий план управления своей ГТС, а "Газпрому" и "Нафтогазу" необходимо урегулировать судебные проблемы.
Продолжить обсуждение стороны договорились в мае.
Однако в прошлую пятницу заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва якобы будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, потому что не успеет достроить "Северный поток — 2" до конца года.